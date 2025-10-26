December 2025 is Packed with Releases

December 2025 is packed with a number of releases in all the languages. Christmas weekend is packed with almost 9 films in various languages. Balakrishna Akhanda 2, Bellamkonda Sreenivas’ Tyson Naidu, Vishwak Sen’s Funky and Roshan’s Champion are prominent releases from Telugu. A number of dubbed films from Hindi, Tamil, Kannada and English will test their luck. Here is the updated release chart of December 2025:
5th:
NBK’s Akhanda 2
Ranveer Singh’s Dhurandhar (Hindi Film)
Karthi’s Vaa Vaathiyar (Tamil Film)
12th:
Mowgli
18th:
Bellamkonda Sreenivas’ Tyson Naidu
Pradeep Ranganathan’s Love Insurance Kompany (Tamil Film)
19th:
Avatar: Fire and Ash (English Film)
25th:
Vishwak Sen’s Funky
Roshan’s Champion
Aadhi’s Shambhala
Gunasekhar’s Euphoria
Patang
Kichcha Sudeep’s Mark (Kannada Film)
7G Rainbow Colony 2 (Tamil Film)
Alia Bhatt’s Alpha (Hindi Film)
The Anaconda (English Film)