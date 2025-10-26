x
Switch to: తెలుగు
Rashmika Mandanna In The Girlfriend Trailer Launch Event
Rashmika Mandanna In The Girlfriend Trailer Launch Event
Sharwanand New Look
Sharwanand New Look
Samantha Diwali Bash 2025
Samantha Diwali Bash 2025
Manchu Family Diwali Celebrations 2025
Manchu Family Diwali Celebrations 2025
Allu Family @ Diwali 2025
Allu Family @ Diwali 2025
Siddhu Jonnalagadda for Telusu Kada Movie Promotions
Siddhu Jonnalagadda for Telusu Kada Movie Promotions
Allu Arjun and Sneha reddy Amsterdam Dairies
Allu Arjun and Sneha reddy Amsterdam Dairies
Nidhhi Agerwal Stuns in Red Outfit
Nidhhi Agerwal Stuns in Red Outfit
Rashmika Mandanna At Thamma Movie Promotions in Hyd
Rashmika Mandanna At Thamma Movie Promotions in Hyd
Anupama Parameswaran’s Nature Walk
Anupama Parameswaran’s Nature Walk
Janhvi Kapoor’s Bold pose in Shorts
Janhvi Kapoor’s Bold pose in Shorts
Disha Patani Calvin Klein Collection Spring 2026
Disha Patani Calvin Klein Collection Spring 2026
Nabha Natesh Monsoon Photoshoot With Blue
Nabha Natesh Monsoon Photoshoot With Blue
Faria Abdullah gorgeous Look In Maroon Saree
Faria Abdullah gorgeous Look In Maroon Saree
Meenaakshi Chaudhary Fairy Tale Look In SIIMA 2025
Meenaakshi Chaudhary Fairy Tale Look In SIIMA 2025
Niharika Konidela Glam Look In SIIMA Awards 2025
Niharika Konidela Glam Look In SIIMA Awards 2025
Anupama Parameswaran at Kishkindapuri Movie Trailer Launch
Anupama Parameswaran at Kishkindapuri Movie Trailer Launch
Sobhita Dhulipala Cooking Skills At Sets
Sobhita Dhulipala Cooking Skills At Sets
Raai Laxmi’s Blue Grotto Glow Pictures
Raai Laxmi’s Blue Grotto Glow Pictures
Rukmini Vasanth at Madharaasi Pre Release Event …
Rukmini Vasanth at Madharaasi Pre Release Event …
View all stories
Home > Movie News

December 2025 is Packed with Releases

Published on October 26, 2025 by sankar

TRENDING

image
Cyclone Montha Set to Hit Andhra Coast: Andhra Pradesh on High Alert
image
Parichayamey From Aaryan: Enchanting & Soulful
image
Varun Tej is Back to Work
image
December 2025 is Packed with Releases
image
Bigg Boss Telugu 9: Nagarjuna Schools Housemates in a Dramatic Weekend Episode

December 2025 is Packed with Releases

December 2025 is packed with a number of releases in all the languages. Christmas weekend is packed with almost 9 films in various languages. Balakrishna Akhanda 2, Bellamkonda Sreenivas’ Tyson Naidu, Vishwak Sen’s Funky and Roshan’s Champion are prominent releases from Telugu. A number of dubbed films from Hindi, Tamil, Kannada and English will test their luck. Here is the updated release chart of December 2025:

5th:

NBK’s Akhanda 2
Ranveer Singh’s Dhurandhar (Hindi Film)
Karthi’s Vaa Vaathiyar (Tamil Film)

12th:

Mowgli

18th:

Bellamkonda Sreenivas’ Tyson Naidu
Pradeep Ranganathan’s Love Insurance Kompany (Tamil Film)

19th:

Avatar: Fire and Ash (English Film)

25th:

Vishwak Sen’s Funky
Roshan’s Champion
Aadhi’s Shambhala
Gunasekhar’s Euphoria
Patang
Kichcha Sudeep’s Mark (Kannada Film)
7G Rainbow Colony 2 (Tamil Film)
Alia Bhatt’s Alpha (Hindi Film)
The Anaconda (English Film)

Next Varun Tej is Back to Work Previous Bigg Boss Telugu 9: Nagarjuna Schools Housemates in a Dramatic Weekend Episode
else

TRENDING

image
Parichayamey From Aaryan: Enchanting & Soulful
image
Varun Tej is Back to Work
image
December 2025 is Packed with Releases

Latest

image
Cyclone Montha Set to Hit Andhra Coast: Andhra Pradesh on High Alert
image
Parichayamey From Aaryan: Enchanting & Soulful
image
Varun Tej is Back to Work
image
December 2025 is Packed with Releases
image
Bigg Boss Telugu 9: Nagarjuna Schools Housemates in a Dramatic Weekend Episode

Most Read

image
Cyclone Montha Set to Hit Andhra Coast: Andhra Pradesh on High Alert
image
New Twist: Jogi Ramesh Lodges Complaint Over IVR Calls
image
KCR’s double standards on ‘rowdy sheeter’ allegation

Related Articles

Rashmika Mandanna In The Girlfriend Trailer Launch Event Sharwanand New Look Samantha Diwali Bash 2025 Manchu Family Diwali Celebrations 2025 Allu Family @ Diwali 2025 Siddhu Jonnalagadda for Telusu Kada Movie Promotions Allu Arjun and Sneha reddy Amsterdam Dairies Nidhhi Agerwal Stuns in Red Outfit Rashmika Mandanna At Thamma Movie Promotions in Hyd Anupama Parameswaran’s Nature Walk Janhvi Kapoor’s Bold pose in Shorts Disha Patani Calvin Klein Collection Spring 2026 Nabha Natesh Monsoon Photoshoot With Blue Faria Abdullah gorgeous Look In Maroon Saree Meenaakshi Chaudhary Fairy Tale Look In SIIMA 2025 Niharika Konidela Glam Look In SIIMA Awards 2025 Anupama Parameswaran at Kishkindapuri Movie Trailer Launch Sobhita Dhulipala Cooking Skills At Sets Raai Laxmi’s Blue Grotto Glow Pictures Rukmini Vasanth at Madharaasi Pre Release Event …