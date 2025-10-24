November Release Chart in Telugu Cinema

November is usually a dull season for films. But with December and Sankranthi 2026 packed with releases, some of the films are testing their luck in November. Ravi Teja’s Mass Jathara releases on October 31st which means that it is a November release. A bunch of Hindi and English films too are releasing in November. Ram’s Andhra King Taluka, Dulquer Salmaan’s Kaantha, Rashmika’s The Girlfriend, Sudheer Babu’s Jatadhara are some of the prominent releases. Here is the updated release chart for November this year:

November 7th:

The Girlfriend (Rashmika Mandanna)

Jatadhara (Sudheer Babu and Sonakshi Sinha)

Haq (Emraan Hashmi and Yami Gautam)

Predator: Badlands (English Film)

November 14th:

Kaantha (Dulquer Salmaan and Bhagyashri Borse)

Santhana Prapthirasthu (Bindu Chandramouli, Chandini Chowdary and Tharun Bhascker)

De De Pyaar De 2 (Ajay Devgn, R Madhavan and Rakul Preet Singh)

November 21st:

120 Bahadur (Farhan Akhtar, Amitabh Bachchan and Rashi Khanna)

Wicked 2 (English Film)

November 28th:

Andhra King Taluka (Ram and Bhagyashri Borse)

Tere Ishq Mein (Dhanush and Kriti Sanon)

Zootopia 2 (English Film)