x
Switch to: తెలుగు
Samantha Diwali Bash 2025
Samantha Diwali Bash 2025
Manchu Family Diwali Celebrations 2025
Manchu Family Diwali Celebrations 2025
Allu Family @ Diwali 2025
Allu Family @ Diwali 2025
Siddhu Jonnalagadda for Telusu Kada Movie Promotions
Siddhu Jonnalagadda for Telusu Kada Movie Promotions
Allu Arjun and Sneha reddy Amsterdam Dairies
Allu Arjun and Sneha reddy Amsterdam Dairies
Nidhhi Agerwal Stuns in Red Outfit
Nidhhi Agerwal Stuns in Red Outfit
Rashmika Mandanna At Thamma Movie Promotions in Hyd
Rashmika Mandanna At Thamma Movie Promotions in Hyd
Anupama Parameswaran’s Nature Walk
Anupama Parameswaran’s Nature Walk
Janhvi Kapoor’s Bold pose in Shorts
Janhvi Kapoor’s Bold pose in Shorts
Disha Patani Calvin Klein Collection Spring 2026
Disha Patani Calvin Klein Collection Spring 2026
Nabha Natesh Monsoon Photoshoot With Blue
Nabha Natesh Monsoon Photoshoot With Blue
Faria Abdullah gorgeous Look In Maroon Saree
Faria Abdullah gorgeous Look In Maroon Saree
Meenaakshi Chaudhary Fairy Tale Look In SIIMA 2025
Meenaakshi Chaudhary Fairy Tale Look In SIIMA 2025
Niharika Konidela Glam Look In SIIMA Awards 2025
Niharika Konidela Glam Look In SIIMA Awards 2025
Anupama Parameswaran at Kishkindapuri Movie Trailer Launch
Anupama Parameswaran at Kishkindapuri Movie Trailer Launch
Sobhita Dhulipala Cooking Skills At Sets
Sobhita Dhulipala Cooking Skills At Sets
Raai Laxmi’s Blue Grotto Glow Pictures
Raai Laxmi’s Blue Grotto Glow Pictures
Rukmini Vasanth at Madharaasi Pre Release Event …
Rukmini Vasanth at Madharaasi Pre Release Event …
Tamannaah Bhatia In Do you wanna partner Series Trailer Launch Event
Tamannaah Bhatia In Do you wanna partner Series Trailer Launch Event
Faria Abdullah Stuns In Black Curvy Outfit
Faria Abdullah Stuns In Black Curvy Outfit
View all stories
Home > Movie News

November Release Chart in Telugu Cinema

Published on October 24, 2025 by sankar

TRENDING

image
Mana Shankara Vara Prasad Garu: More Plans from Anil Ravipudi
image
Can You Insult a Chief Minister and Say Sorry? What Congress Is Really Projecting
image
Chandrababu Naidu’s UAE Mission: A Bold Push to Turn Andhra Pradesh into a Global Investment Powerhouse
image
November Release Chart in Telugu Cinema
image
Kurnool Bus Fire: At least 20 passengers charred to death

November Release Chart in Telugu Cinema

November is usually a dull season for films. But with December and Sankranthi 2026 packed with releases, some of the films are testing their luck in November. Ravi Teja’s Mass Jathara releases on October 31st which means that it is a November release. A bunch of Hindi and English films too are releasing in November. Ram’s Andhra King Taluka, Dulquer Salmaan’s Kaantha, Rashmika’s The Girlfriend, Sudheer Babu’s Jatadhara are some of the prominent releases. Here is the updated release chart for November this year:

November 7th:

The Girlfriend (Rashmika Mandanna)
Jatadhara (Sudheer Babu and Sonakshi Sinha)
Haq (Emraan Hashmi and Yami Gautam)
Predator: Badlands (English Film)

November 14th:

Kaantha (Dulquer Salmaan and Bhagyashri Borse)
Santhana Prapthirasthu (Bindu Chandramouli, Chandini Chowdary and Tharun Bhascker)
De De Pyaar De 2 (Ajay Devgn, R Madhavan and Rakul Preet Singh)

November 21st:

120 Bahadur (Farhan Akhtar, Amitabh Bachchan and Rashi Khanna)
Wicked 2 (English Film)

November 28th:

Andhra King Taluka (Ram and Bhagyashri Borse)
Tere Ishq Mein (Dhanush and Kriti Sanon)
Zootopia 2 (English Film)

Next Chandrababu Naidu’s UAE Mission: A Bold Push to Turn Andhra Pradesh into a Global Investment Powerhouse Previous Kurnool Bus Fire: At least 20 passengers charred to death
else

TRENDING

image
Mana Shankara Vara Prasad Garu: More Plans from Anil Ravipudi
image
November Release Chart in Telugu Cinema
image
Spirit – Sound Story : Prabhas with One Bad Habit

Latest

image
Mana Shankara Vara Prasad Garu: More Plans from Anil Ravipudi
image
Can You Insult a Chief Minister and Say Sorry? What Congress Is Really Projecting
image
Chandrababu Naidu’s UAE Mission: A Bold Push to Turn Andhra Pradesh into a Global Investment Powerhouse
image
November Release Chart in Telugu Cinema
image
Kurnool Bus Fire: At least 20 passengers charred to death

Most Read

image
Can You Insult a Chief Minister and Say Sorry? What Congress Is Really Projecting
image
Chandrababu Naidu’s UAE Mission: A Bold Push to Turn Andhra Pradesh into a Global Investment Powerhouse
image
Kurnool Bus Fire: At least 20 passengers charred to death

Related Articles

Samantha Diwali Bash 2025 Manchu Family Diwali Celebrations 2025 Allu Family @ Diwali 2025 Siddhu Jonnalagadda for Telusu Kada Movie Promotions Allu Arjun and Sneha reddy Amsterdam Dairies Nidhhi Agerwal Stuns in Red Outfit Rashmika Mandanna At Thamma Movie Promotions in Hyd Anupama Parameswaran’s Nature Walk Janhvi Kapoor’s Bold pose in Shorts Disha Patani Calvin Klein Collection Spring 2026 Nabha Natesh Monsoon Photoshoot With Blue Faria Abdullah gorgeous Look In Maroon Saree Meenaakshi Chaudhary Fairy Tale Look In SIIMA 2025 Niharika Konidela Glam Look In SIIMA Awards 2025 Anupama Parameswaran at Kishkindapuri Movie Trailer Launch Sobhita Dhulipala Cooking Skills At Sets Raai Laxmi’s Blue Grotto Glow Pictures Rukmini Vasanth at Madharaasi Pre Release Event … Tamannaah Bhatia In Do you wanna partner Series Trailer Launch Event Faria Abdullah Stuns In Black Curvy Outfit