OTT Options for the Weekend: No Telugu Releases

Like every weekend, a number of international and local titles are available for streaming in the digital space. For the Indian audience, there are a lot of English options this weekend. There is no single Telugu release available while Radhika’s blockbuster Tamil film Thaai Kizhavi will stream from April 10th. A number of Tamil and Malayalam films are available this weekend. Here is the list:
April 6th:
Danny Go (English): Netflix
Maul: Shadow Lord (English): Jio Hotstar
April 7th:
Sarkeet (Malayalam): Prime Video
The Bride (English): Prime Video
The Presidents Cake (English): Prime Video
Psycho Killer (English): Prime Video
April 8th:
The Boys: Final Season (English, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Prime Video
The Testaments (English): Jio Hotstar
The Cleaning Lady (English): Netflix
April 9th:
18th Rose (Filipino, English, Hindi): Netflix
April 10th:
Thaai Kizhavi (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi): Jio Hotstar and SimplySouth
Naangal (Tamil): Sun Nxt
Kaakee Circus (Tamil): Zee5
Haal (Malayalam): Sun Nxt
Kanimangalam Kovilakam (Malayalam): Sun Nxt
Tu Yaa Main (Hindi): Netflix
Thrash (English): Netflix
Dreams (English): Prime Video