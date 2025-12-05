OTT Options for this Weekend

A number of options are available for the audience on the digital space this weekend. Telugu films like The Girlfriend, Jatadhara, The Great Pre-Wedding Show are streaming this weekend. Rashmika’s Hindi film Thamma is streaming on a rental basis on Prime Video. Malayalam film Dies Irae is streaming on Jio Plus Hotstar. Here are the list of OTT options available to watch this weekend:
The Girlfriend (Telugu Feature Film): Netflix
Jatadhara (Telugu Feature Film): Prime Video
The Great Pre-Wedding Show (Telugu Feature Film): Zee5
Stephen (Tamil): A Netflix Film
Thamma (Hindi): PrimeVideo Rent
Dies Irae (Malayalam Feature Film): Jio Plus Hotstar
Dhoolpet Police Station: An Aha Original Series (Telugu and Tamil)
Kuttram Purindhavan (Tamil): Sony LIV Original
The Bad Guys 2 (English and Hindi): Jio Plus Hotstar
Pororo Super Super Show (English): Netflix