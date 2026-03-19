OTT Releases during Ugadi Weekend

A number of original titles and films are available for streaming during the long weekend of Ugadi and Eid. Seetha Payanam, Sumathi Sathakam, Amaravathiki Aahvanam are the Telugu releases. Here is the list of OTT releases for this weekend:
March 16th:
The Plastic Detox (English): Netflix
March 17th:
Anora (English): Netflix
Wicked: For Good (English, Hindi): Netflix
One Piece: Bonus Content (English): Netflix
March 18th:
Radioactive Emergency (English): Netflix
March 19th:
Seetha Payanam (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam): Sunnxt
Sumathi Sathakam (Telugu): ETV Win
Landlord (Kannada): Zee5
Beauty In Black: Season 2: Part 2 (English, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix
Unicorn Academy: Secrets Revealed (English, Hindi): Netflix
March 20th:
Amaravathiki Aahvanam (Telugu): Aha Video
Fourth Floor (Tamil) – Prime Video, Sun Nxt, Aha Tamil, Simply South
Border 2 (Hindi): Netflix
Chiraiya: Hotstar Specials (Hindi): Jio Hotstar
Peaky Blinders: The Immortal Man (English, Hindi, Tamil, Telugu): Netflix
Company Retreat: Season 2 (English): Prime Video
A Different Man (English): Netflix
March 21st:
Sisu: Road to Revenge (English): Netflix
March 22nd:
Wicked (English): Netflix
Mercy (English): Prime Video