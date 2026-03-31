Home > Movie News

OTT Releases to Watch this Weekend

Published on March 31, 2026 by nymisha

This weekend will have several options to watch in the digital space. Telugu films Hey Balwanth, Euphoria, Sampradayini Suppini Suddapoosani and Love Policy will be streaming this weekend. Here is the list of streaming films and other options this weekend:

March 31st:

Hey Balwanth (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi): Zee5
Avatar: Fire and Ash (English): Prime Video
Hey Kay Navin (Hindi): Zee5
28 Years Later: The Bone Temple (English): Netflix
Big Bang Theory (English): Netflix

April 1st:

Happy Patel: Khatarnak Jasoos (Hindi): Netflix
Crime 101 (English): Prime Video

April 2nd:

Euphoria (Telugu): ETV Win
XO Kitty: Season 3 (English): Netflix
Agent From Above (Chinese, Tamil, Telugu, Hindi): Netflix

April 3rd:

Mrithyunjay (Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi): Netflix
Sampradayini Suppini Suddapoosani (Telugu): Netflix
Maamla Legal Hai: Season 2 (Hindi): Netflix
Vadh 2 (Hindi): Netflix
Vadam (Tamil): Sun Nxt
Velleppam (Malayalam): Sun Nxt
Maa Ka Sum (Hindi): Prime Video

April 4th:

Merrily We Roll Along (English): Netflix

April 5th:

Love Policy (Telugu): ETV Win

