‘ఆర్‌.ఎక్స్ 100’తో ఓ సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు అజ‌య్ భూప‌తి. ఆ సినిమా టాక్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ అయ్యింది. చిన్న సినిమాల‌కు ఓ ఊపు ఇచ్చింది. కార్తికేయ‌, పాయ‌ల్ రాజ్ పుత్ తో పాటుగా ఎంతోమంది కెరియ‌ర్లు ఈ సినిమాతో సెట్ అయిపోయాయి. ఆ త‌ర‌వాత వ‌చ్చిన ‘మ‌హా స‌ముద్రం’ నిరాశ ప‌రిచింది. అయితే ‘మంగ‌ళ‌వారం’తో మ‌ళ్లీ అజ‌య్ కాస్త నిల‌బ‌డ‌గ‌లిగాడు. ఈ సినిమాకు క్రిటిక‌ల్ అప్లాజ్ వ‌చ్చింది. ఇప్పుడు తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో ఓ చిత్రాన్ని రూపొందించే ప‌నిలో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ సినిమాలో విక్ర‌మ్ త‌న‌యుడు థృవ్ హీరోగా న‌టించే ఛాన్సుంది. ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. త్వ‌ర‌లోనే ఈ కాంబోకి సంబంధించిన ఓ అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చే ఛాన్సుంది.

మ‌రోవైపు ‘మంగ‌ళ‌వారం 2’ తీసే ఆలోచ‌న‌ల్లోనూ ఉన్నాడు అజ‌య్ భూప‌తి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్క్రిప్టు కూడా రెడీగానే ఉంది. అయితే అంత‌కంటే ముందు ఓ సినిమా చేయాల‌న్న‌ది ప్లాన్‌. ధృవ్‌కి క‌థ కూడా చెప్పాడు. అజ‌య్ తో ప‌ని చేయ‌డానికి ధృవ్ కూడా ఉత్సాహంగానే ఉన్నాడు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ అజ‌య్ ట‌చ్ చేయ‌ని ఓ జోన‌ర్‌లో ఈ సినిమా ఉండ‌బోతోంద‌ని తెలుస్తోంది.

