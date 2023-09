జ‌వాన్‌తో త‌నకున్న క‌మ‌ర్షియ‌ల్ స్ట్రంత్ ని నిరూపించుకొన్నాడు అట్లీ. జ‌వాన్ ఏం కొత్త క‌థ కాదు. మ‌నం చూడ‌ని సినిమా కాదు. కానీ.. మాస్ మ్యాజిక్ తో మెస్మరైజ్ చేశాడు. ఓ హీరోని ఎలా చూపించాలో.. ఎలా చూపిస్తే.. అభిమానుల‌కు న‌చ్చుతుందో ఈ సినిమాతో మ‌రోసారి నిరూపించాడు అట్లీ. బాలీవుడ్ అంతా.. ఇప్పుడు అట్లీ పేరే జ‌పిస్తోంది. తెలుగు హీరోల క‌న్నూ అటువైపు ప‌డింది.

బ‌న్నీతో ఓ సినిమా చేయాల‌ని అట్లీ ఎప్ప‌టి నుంచో అనుకొంటున్నాడు. వీరిద్ద‌రి మ‌ధ్యా క‌థా చ‌ర్చ‌లు కూడా జ‌రిగాయి. అయితే.. బ‌న్నీ మాత్రం `జ‌వాన్‌` రిజ‌ల్ట్ త‌ర‌వాతే అన్నీ.. అనుకొంటూ త‌న నిర్ణ‌యాన్ని వాయిదా వేస్తూ వ‌చ్చాడు. అయితే.. ఇప్పుడు జ‌వాన్ వ‌చ్చింది, హిట్ట‌య్యింది. ఈ సినిమా బ‌న్నీకి కూడా న‌చ్చేసింది. జ‌వాన్ చూసి.. బ‌న్నీ ఫిదా అయిపోయాడు. అందుకే ట్విట్ట‌ర్ లో ఈ సినిమాని మెచ్చుకొంటూ ఓ సుదీర్ఘ‌మైన పోస్ట్ పెట్టాడు. అట్లీని కూడా ప్ర‌త్యేకంగా అభినందించాడు. మొత్తానికి బ‌న్నీ ద‌గ్గ‌ర మార్కులు కొట్టేశాడు అట్లీ. ఇక ఈ కాంబోకి అడ్డు లేన‌ట్టే. కాక‌పోతే… బ‌న్నీ ఇప్ప‌టికిప్పుడు అట్లీతో సినిమా చేయ‌లేడు. అట్లీ బ‌న్నీ కోసం లైన్‌లో ఉండాల్సిందే. బ‌న్నీ అనే కాదు… తెలుగులో ఏ స్టార్ హీరో కూడా ప్ర‌స్తుతానికి ఖాళీగా లేడు. అదే అట్లీకి వ‌చ్చిన ఇబ్బంది. ఇంత పెద్ద క‌మ‌ర్షియ‌ల్ హిట్ కొట్టినా, త‌న‌కిష్ట‌మైన హీరోతో ప‌నిచేయాలంటే అట్లీ కొంత‌కాలం ఎదురు చూడ‌క త‌ప్ప‌దు.

