సంగీత ప్ర‌పంచంలో అనిరుథ్ పేరు మార్మోగిపోతోంది. ఏ బ‌డా సినిమా చూసినా త‌నే. ఆర్‌.ఆర్ తో ముఖ్యంగా ఎలివేష‌న్స్ తో సినిమాని మ‌రో స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నాడు. కొత్త సౌండింగ్ తో అర‌ద‌గొడుతున్నాడు. అందుకే అనిరుథ్ తో ప‌ని చేయాల‌ని స్టార్‌ హీరోలు సైతం కోరుకొంటున్నారు. అల్లు అర్జున్‌కీ.. ఇప్పుడు అనిరుథ్‌పై ఫోక‌స్ ప‌డింది. జ‌వాన్ సినిమా చూసి మెచ్చుకొంటూ బ‌న్నీ ఓ పోస్ట్ పెట్టాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా అనిరుథ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌కి కితాబులు ఇస్తూ, అనిరుథ్‌కి కంగ్రాట్స్ చెప్పాడు. దానికి బ‌దులుగా.. అనిరుథ్ కూడా బ‌న్నీకి కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపాడు. త‌న‌కు థ్యాంక్స్ స‌రిపోద‌ని, మంచి పాట‌లు ఇవ్వాల‌ని బ‌న్నీ ఈ సంద‌ర్భంగా అనిరుథ్‌కి రిప్లై ఇచ్చాడు. సో.. బ‌న్నీ త‌రువాతి సినిమాకి అనిరుథ్ సంగీతం అందించ‌డం దాదాపుగా ఖాయ‌మైపోయిన‌ట్టే.

పుష్ప 2 త‌ర‌వాత బ‌న్నీ త్రివిక్ర‌మ్ తో ఓ సినిమా చేయాలి. ఈ సినిమాకి అనిరుథ్ సంగీతం అందించ‌డం దాదాపుగా ఖాయ‌మైన‌ట్టే. ఇది వ‌ర‌కు దేవిశ్రీ‌తో, ఆ త‌ర‌వాత త‌మ‌న్ తో ప్ర‌యాణం చేసిన త్రివిక్ర‌మ్ కి ఇప్పుడు అనిరుథ్‌పై గురి ప‌డింది. అజ్ఞాత‌వాసి ఫ్లాప్ అయినా, అరునిథ్ మంచి సంగీత‌మే అందించాడు. పైగా గుంటూరు కారం విష‌యంలో త‌మ‌న్ బాగా ఇబ్బంది పెట్టేశాడు. అందుకే మార్పు కోసం, త‌న పనిలో సౌల‌భ్యం కోసం.. ఈసారి అనిరుథ్ వైపు మొగ్గు చూపే అవ‌కాశాలు క‌నిపిస్తున్నాయి.

