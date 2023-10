ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రోజు వారీగా జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తే అసలు ఏపీలో చట్టం, న్యాయం అనేది ఉందా.. పోలీసులు అనే వారు పని చేస్తున్నారా అన్న సందేహం మారక మానదు. ఎవరు అనుకుంటే వారిపై హత్యాయత్నం కేసులు పెడుతున్నారు. ఎవర్ని అరెస్టు చేయాలనుకుంటే వారిని అర్థరాత్రి వందల మంది పోలీసులతో తలుపులు బద్దలు కొట్టి అరెస్టులు చేస్తున్నారు. వందల మందిని మోహరించి అరెస్టు చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటో కూడా ఎవరికీ అర్థం కాదు. పైగా కోర్టులకు సైతం తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారు. అబద్దాలు చెబుతున్నారు.

అగస్టు 30న ఘర్షణ – ఇప్పుడు మాచర్ల ఇంచార్జ్ పై హత్యాయత్నం కేసు

మాచర్ల నియోజకవర్గంలో ఆగస్టు 30వ తేదీన ఘర్షణ జరిగింది. ఇప్పుడు టీడీపీ ఇంచార్జ్ బ్రహ్మారెడ్డిపై హత్యాయత్నం కేసు పెట్టి .. నేడో రేపో అరెస్టు చేస్తామని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న ఓ వ్యక్తితో బ్రహ్రారెడ్డి పేరు చెప్పించి పోలీసులు ఈ కేసు పెట్టారు. అంగళ్లు కేసులో నాలుగు రోజుల తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేయడంపై సుప్రీంకోర్టు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. అయినా అదే రోజున మాచర్ల పోలీసులు బరి తెగించారు. రాజకీయకుట్రల్లో పోలీసులు భాగం అవుతున్నారు. శాంతిభద్రతల విషయం పక్కన పెట్టి వైసీపీ పోలీసులుగా మారిపోతున్నారు.

బండారు అరెస్టుపై హైకోర్టుకూ తప్పుడు సమాచారం

మరో టీడీపీ నేత బండారు సత్యనారాయణమూర్తి అరెస్టుపై హైకోర్టుకూ తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారు పోలీసులు. నోటీసులు ఇచ్చామని .. రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. నోటీసులు ఇచ్చి అరెస్టు చేశామన్నారు. మళ్లీ నోటీసులు తీసుకోలేదన్నారు. నోటీసులపై సంతకం బండారుది కాదన్నారు. అప్పటికీ బండారును రిమాండ్ కు పంపలేదు. అసలు రిమాండ్ ను మొబైల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి తిరస్కరించారు. ఇప్పుడు పోలీసుల వ్యవహారంపై హైకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. కానీ పోలీసులు ఏ మాత్రం సిగ్గుపడటం … తప్పు చేశామని అనుకోవడం లేదు. అడ్డగోలుగా అబద్దాలు ఆడుతూనే ఉన్నారు.

విజిల్స్ వేసినా కేసులు – వికృతంగా మారుతున్న పోలీసింగ్

ఏపీలో పోలీసింగ్ ఉందా.. వైసీపీ చట్టం అమలవుతుందా అన్నది చాలా మంది డౌట్ గానే ఉంది. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో వైసీపీ నేతలు తప్ప ఎవరూ ధైర్యంగా రోడ్డు మీదకు రాలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. పోలీసు యాక్ట్ 30, సెక్షన్ 144 పేరుతో అందర్నీ కట్టడి చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు అరెస్టుకు వ్యతిరేకంగా ఎవరూ రోడ్లపైకి రాకూడంటున్నారు. విజిల్స్ వేశారని అరవై మందిపై కేసులు పెట్టారు. చంద్రబాబుకు సంఘిభావంపై సైకతశిల్పం చేశారని హత్యాయత్నం కేసులు పెట్టారు. పోలీసుల తీరు చూసి… ప్రజలు కూడా విస్తుపోతున్నారు.

శాంతిభద్రతలు లైట్ – పొలిటికల్ పోలీసింగ్ మాత్రమే

ఏపీలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితి దారుణంగా మారుతోంది. వైసీపీ నేతల అండతో దారుణాలకు పాల్పడుతున్నా… ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. కానీ.. రాజకీయ నేతలకు వేధింపులకు మాత్రం పోలీస్ ఫోర్స్ మొత్తాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఫలితంగా మొత్తం వ్యవస్థ అల్లకల్లోలం అవుతోంది. పోలీసు శాఖకు వైసీపీ వైరస్ పట్టిందన్న విమర్శలు ఈ కారణంగానే వస్తున్నాయి.

