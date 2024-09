వైసీపీలో ముసలం మొదలైనట్లేనా?

వైసీపీ అధినేత జగన్ రెడ్డికి పార్టీలోనే వ్యతిరేక స్వరాలు మొదలయ్యాయి. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి జగన్ చెప్పిందే వేదం అన్నట్లు తలాడించిన నేతలు ఇప్పుడు ఆ పార్టీ భవితవ్యంపై నీలినీడలు కమ్ముకుంటున్న వేళ భిన్నస్వరాలు వినిపిస్తున్నారు. వైసీపీ ఓటమికి ఈవీఎంలపై జగన్ సందేహాలు వ్యక్తం చేయడాన్ని ఆ పార్టీ నేతలు కొట్టిపారేస్తున్నారు.

టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ మూడు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేసినప్పుడు ఫలితం ఇలాగే ఉంటుందని వైసీపీ నేతలకు కళ్ళు తెరిపించేలా ఆన్సర్ ఇచ్చారు రాపాక వరప్రసాద్. ఈవీఎంలపై వైసీపీ నేతలలు చేస్తోన్న వ్యాఖ్యలతో తాను విభేదిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఇటీవలే వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ సైతం వైసీపీ ఓటమికి కొంతమంది నేతల నోటిదురుసు కూడా ఓ కారణమని చెప్పకనే చెప్పారు. జగన్ ఎమ్మెల్యేలకు అపాయింట్ మెంట్ ఇవ్వకపోవడంతో నియోజకవర్గంలోని క్షేత్రస్థాయి సమాచారం జగన్ కు చేరలేదని…అదే పార్టీకి ఊహించని ఫలితాలు తెచ్చి పెట్టిందని విశ్లేషించారు.

ఇలా ఒక్కొక్కరుగా వైసీపీ నేతలు తమ వాదనను వినిపిస్తూ…మంచి చేసి ఓడిపోయామని, ఈవీఎంలే కారణమై ఉండొచ్చునని జగన్ రెడ్డి చెబుతోన్న వాదనలను కొట్టిపారేస్తున్నారు. పార్టీ ఓటమిపై జగన్ చేస్తోన్న వాదనను ఒక్క రోజా తప్ప ఎవరూ అంగీకరించడంలేదు. పరిస్థితి చూస్తుంటే రానున్న రోజుల్లో జగన్ వ్యతిరేక స్వరాలు మరిన్ని ఎక్కువయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గతంలో జగన్ వాదననను మాత్రమే వినిపించే నేతలు కొద్ది రోజులుగా స్వేచ్చగా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తుండటం గమనార్హం. ఇందుకు కూటమి గెలుపు దోహదం చేయడం విశేషం.

