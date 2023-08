అఖండ‌, అన్ స్టాప‌బుల్ త‌ర‌వాత బాల‌కృష్ణ రేంజే మారిపోయింది. త‌న కెరీర్‌లో ఎప్పుడూ లేనంత జోష్‌లో ఉన్నాడు బాల‌య్య‌. పారితోషికం విష‌యంలోనూ పీక్స్ చూస్తున్నాడు. ఇది వ‌ర‌కు బాల‌య్య పారితోషికం రూ.5 నుంచి రూ.8 కోట్ల లోపే ఉండేది. ఇప్పుడు ఏకంగా 20 కోట్లు ప‌లుకుతోంది. అదీ… బాల‌య్య‌లో వ‌చ్చిన మార్పు. త‌న కోసం పెద్ద పెద్ద ద‌ర్శ‌కులు, ఓ హిట్టు కొట్టి జోష్‌లో ఉన్న యువ డైరెక్ట‌ర్లూ ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి త‌రుణంలో వెట‌ర‌న్ ద‌ర్శ‌కుడు బి.గోపాల్ కి ఛాన్స్ ఇచ్చి.. పెద్ద రిస్కే నెత్తిమీద పెట్టుకొన్నాడు బాల‌య్య‌.

బి.గోపాల్ తో బాల‌య్య‌కు మంచి అనుబంధం ఉంది. స‌మ‌ర‌సింహారెడ్డి, న‌ర‌సింహ నాయుడు లాంటి సూప‌ర్ హిట్లు ఆయ‌న్నుంచే వ‌చ్చాయి. చాలా కాలంగా బి.గోపాల్ సినిమాలు తీయ‌డం లేదు. ఓ మంచి సినిమా తీసి, రిటైర్ అవ్వాల‌న్న‌ది ఆయ‌న కోరిక‌. ఇదే విష‌యాన్ని బాల‌య్య ద‌గ్గ‌రా బ‌య‌ట పెట్టాడు. గోపాల్ తో త‌న‌కున్న అనుబంధం దృష్ట్యా బాల‌య్య కూడా గోపాల్ కి చాలా కాలం క్రింద‌టే మాటిచ్చాడు. అయితే.. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడిప్పుడే కార్య‌రూపం దాలుస్తోంది. ఓ టీమ్ ని సెట్ చేసుకొన్న గోపాల్ బాల‌య్య శైలికి త‌గిన క‌థ సిద్దం చేసుకొనే ప‌నిలో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు బాల‌య్య ఫుల్ బిజీ. ఇలాంటి స‌మ‌యంలో గోపాల్ తో సినిమా ప‌క్క‌న పెట్టొచ్చు. కానీ ఒక‌ప్పుడు త‌న‌కు హిట్లు ఇచ్చాడ‌న్న కృత‌జ్ఞ‌త‌తో, సినిమా చేస్తాన‌ని మాట ఇచ్చినందుకు గానూ.. బాల‌య్య ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒప్పుకొంటున్నాడు. నిజంగా గోపాల్ తో సినిమా చేయ‌డం పెద్ద రిస్కే. ఈ విష‌యంలో బాల‌య్య గ‌ట్స్‌ని మెచ్చుకొని తీరాల్సిందే.

