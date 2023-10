అప్పుడు చెల్లాయి.. ఇప్పుడు అమ్మాయి

‘వీరసింహరెడ్డి’లో సిస్టర్ ఎమోషన్ ని బలంగా నమ్మాడు దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని. సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణగా వున్న పెద్ద బాలయ్య పాత్రని ఇంటర్వెల్ లోనే ముగించి చాలా పెద్ద సాహసమే చేశారు. ఈ సాహసం మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చింది. ఆ పాత్ర ద్వారా సినిమా ఎమోషన్ కారణమైన సిస్టర్ బ్రదర్ సెంటిమెంట్ బలంగా చూపించగలిగాడు.

ఇప్పుడు దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కూడా భగవంత్ కేసరి సినిమా కోసం అలాంటి ఓ బలమైన సెంటిమెంట్ ఆధారంగా కథని రాసుకున్నాడు. ఇందులో బాబాయ్ అమ్మాయి బంధాన్ని బలంగా చూపించబోతున్నారు అనిల్. ఇందులో బాబాయ్ గా బాలకృష్ణ, అమ్మాయిగా శ్రీలీల కనిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ట్రాక్ చాలా ఎమోషన్ వుంటుంది. ఆ ఎమోషన్ వర్క్ అవుట్ అయితే ఇంక సినిమాకి తిరుగులేదని వినిపోస్తోంది.

అలాగే ఈ సినిమాలో అనిల్ బాలకృష్ణని కొంచెం భిన్నంగా చూపించబోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇందులో యాక్షన్ సీన్స్ ని సహజంగా డిజైన్ చేశారట. ఇలాంటి యాక్షన్స్ సీన్స్ లో బాలయ్యని చూడటం కొత్తగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అక్టోబర్ 19న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మందుకు వస్తోంది.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.