తలుపులు బద్దలు కొట్టి బండారుకు నోటీసులిచ్చిన పోలీసులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోలీసులు సినిమా స్టైల్ సీన్లు పండించడంలో రాటుదేలిపోతున్నరు. లోకేష్ కు వాట్సాప్ లో నోటీసులు పంపి ఢిల్లీలో షో చేశారు. కానీ నారాయణకు మాత్రం వాట్సాప్‌లో పంపి చేతులు దులుపుతున్నారు. అదే సమయంలో మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణమూర్తికి నోటీసులు ఇవ్వడానికి వందల మంది పోలీసులతో అర్థరాత్రి ఇంటిని చుట్టముట్టి.. దిగ్బంధించి.. నిర్బంధించి.. ఒక రోజు తర్వాత తలుపులు బద్దలు కొట్టి 41ఏ నోటీసులు.. కొత్తగా 42బీ అనే నోటీసులు ఇచ్చారు. పోలీసుల తీరు చూసి.. విస్మయం చెందడం సామాన్య జనాల వంతు అయింది.

ఎన్టీఆర్ కుటుంబంలోని మహిళలపై ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న రోజాపై బండారు సత్యనారాయణ రెండు రోజుల కిందట మండిపడ్డారు. రోజా బ్లూ ఫిల్ములు ఉన్నాయని వాటిని బయటపెడతానని.. హెచ్చరించారు. ఇది ఆమెను కించపర్చడమేనని ఎవరో పిర్యాదు చేస్తే.. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి… అరెస్టు చేస్తామంటూ వందల మంది పోలీసులతో పరవాడలోని బండారు ఇంటికి వచ్చి పడ్డారు. కానీ అరెస్టు చేయలేదు. ఉద్రిక్తత మాత్రం సృష్టించారు. కావాలని మానసిక వేదనకు గురి చేసేలా వ్యవహరించారు. చివరికి నోటీసులు ఇచ్చారు. శాంతిభద్రతలు కాపాడాల్సిన పోలీసులు ఇలా ప్రతిపక్ష నేతల్ని వేధించడానికి వందల మందితో ఇంటిని ముట్టడించి సమయం వృధా చేసుకోవడం ఏమిటో ప్రజలకూ అర్థం కాలేదు.

మరో వైపు పోలీసులు అక్రమంగా నిర్బంధించారంటూ బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి భార్య .. పోలీసులపై పోలీసులకే ఫిర్యాదు చేశారు. అయినా పోలీసులు పట్టించుకుంటారన్న గ్యారంటీ లేదు. పోలీసుల తీరు రోజు రోజుకు దారుణంగా తయారవుతోందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. వైసీపీ నేతలు ఇష్టారీతిన టీడీపీ నేతల్ని అసభ్యకరమైన భాషలో తిడుతున్నా.. పోస్టులు పెడుతున్నా.. మార్ఫింగ్ చేస్తున్నా పట్టించుకోరు. కానీ టీడీపీ నేతలు ఏమన్నా అంటే చాలు… వందల మంది పోలీసులతో మీదపడిపోతున్నారు.

