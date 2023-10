చిరంజీవి – త్రివిక్ర‌మ్ కాంబినేష‌న్‌లో ఓ సినిమా వ‌స్తోంద‌ని ఎప్ప‌టి నుంచో ఊరిస్తున్నారు. ఓ వేడుక‌లో త్రివిక్ర‌మ్ స్వ‌యంగా చిరుతో సినిమా ఉంటుంద‌ని ప్ర‌క‌టించేశాడు. కానీ… ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ ఈ ప్రాజెక్టు ప‌ట్టాలెక్క‌లేదు. ఉన్న‌ట్టుండి `ఖైదీ`కి సీక్వెల్ వ‌స్తోంద‌ని, దానికి త్రివిక్ర‌మ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తారన్న టాక్ గ‌ట్టిగా వినిపిస్తోంది. చిరంజీవి కెరీర్‌ని మ‌లుపుతిప్పి, త‌న‌నో స్టార్‌ని చేసిన సినిమా ఖైదీ. ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ క‌థ‌ని త్రివిక్ర‌మ్ సిద్దం చేశార‌ని, చిరుకి వినిపించార‌ని, ఈ కాంబోలో ఖైదీ సీక్వెల్ రాబోతోంద‌ని రక‌ర‌కాల క‌థ‌నాలు మొద‌ల‌య్యాయి. దాంతో మెగా ఫ్యాన్స్ ఎప్ప‌టిలానే ఊహ‌ల్లో తేలుతున్నారు.

అయితే.. ఇవ‌న్నీ జ‌రిగే ప‌నులు కావు. ఎందుకంటే చిరు చేతిలో ప్ర‌స్తుతం రెండు సినిమాలున్నాయి. వాటితో పాటుగా అనిల్ రావిపూడి కూడా ఓ క‌థ చెప్పి ఒప్పించాడు. ఈ మూడు సినిమాలూ పూర్త‌య్యే స‌రికి 2024 గ‌డిచిపోతుంది. త్రివిక్ర‌మ్ కూడా ఖాళీగా లేడు. గుంటూరు కారం పూర్త‌వ్వాలి. ఆ త‌ర‌వాత బ‌న్నీతో ఓ సినిమా ఉంది. ఆ వెంట‌నే ఎన్టీఆర్‌తోనూ ఓ సినిమా చేయాలి. చ‌ర‌ణ్ ఎప్ప‌టి నుంచో.. కాచుకొని కూర్చున్నాడు. ప్రభాస్ కూడా త్రివిక్ర‌మ్ తో సినిమా చేయాల‌ని త‌హ‌త‌హ‌లాడుతున్నాడు. ఇవ‌న్నీ పూర్త‌యితే గానీ, చిరుతో సినిమా ఉండ‌దు. అప్ప‌టికి రాజెవ‌రో… మంత్రెవ‌రో..!

