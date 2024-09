ఓటీటీ చిత్ర‌సీమ‌కు ఓర‌కంగా వ‌రం అయితే, మ‌రో ర‌కంగా శాపమే. ఓటీటీకి అల‌వాటు ప‌డిపోయిన ప్రేక్ష‌కులు… థియేట‌ర్ల‌కు రావ‌డానికి కాస్త బ‌ద్ద‌కిస్తున్నారు. ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా, విడుద‌లైన 4 వారాల‌కే ఓటీటీకి వ‌చ్చేస్తుంద‌న్న న‌మ్మ‌కంతో.. థియేట‌ర్ల‌కు వెళ్ల‌డం లేదు. క‌నీసం పెద్ద సినిమాలైనా కాస్త ఆల‌స్యంగా ఓటీటీలో విడుద‌ల చేస్తే, థియేట‌ర్ల‌లో ఫుట్ ఫాల్స్ పెరుగుతుతాయ‌ని, ఆ ర‌కంగా థియేట‌ర్ల‌ని కాపాడొచ్చ‌న్న‌ది సినీ పెద్ద‌ల వాద‌న‌. కానీ.. అంద‌రూ చెప్పేవారే కానీ, ఎవ‌రూ ఆచ‌రించ‌డం లేదు. ఓటీటీ ఛాన‌ళ్లు కాస్త మంచి రేటు ఇస్తే, నాలుగు వారాల నిబంధ‌న‌కు ‘సై’ అంటున్నారు.

అయితే దేవ‌ర మాత్రం ఈ రూల్ ని ప‌క్క‌న పెట్టింది. ‘దేవ‌ర‌’ని ఓటీటీలో చూడాలంటే క‌నీసం 50 రోజులు ఆగాల్సిందే. ‘దేవ‌ర‌’ విడుద‌లైన 50 రోజుల త‌ర‌వాతే… ఓటీటీలోకి తీసుకొస్తారు. అప్ప‌టి వ‌ర‌కూ ఎన్టీఆర్ సినిమా చూడ‌కుండా ఆగ‌డం క‌ష్టం కాబ‌ట్టి, థియేట‌ర్ల‌కు వ‌చ్చే క్రౌడ్ పెరిగే అవ‌కాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియ‌న్స్ దేవ‌ర వైపు మొగ్గు చూపిస్తారు. ఒక‌వేళ ఈ విష‌యంలో ‘దేవ‌ర‌’ స‌క్సెస్ అయితే గ‌నుక‌, ఇక మీద నుంచి పెద్ద సినిమాల‌న్నీ ‘దేవ‌ర‌’నే ఫాలో అవుతాయి. చిన్న సినిమాల‌కు ఎలాగూ 4 వారాల వ్య‌వ‌థి త‌ప్ప‌ని స‌రి. కొన్ని సినిమాలైతే మూడో వారంలోనే ఓటీటీలోకి ద‌ర్శ‌న‌మిస్తున్నాయి. పెద్ద సినిమాల్ని, మరీ ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ లాంటి స్టార్ హీరోల సినిమాల్ని ఓటీటీలోకి కాస్త ఆల‌స్యంగా విడుద‌ల చేస్తే, థియేట‌ర్ వ‌సూళ్ల‌లో ఆ మార్పు స్ప‌ష్టంగా క‌నిపించే అవ‌కాశం వుంది.

