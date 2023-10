ఎడిటర్స్ కామెంట్ : చట్టంతో చెలగాటం

“అవినీతి పరుల చేతిలో అధికారం ఉంటే నీతిమంతులంతా జైలు పాలవుతారు” అని పిడెల్ కాస్ట్రో అన్న మాట ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కువ మాట వినిపిస్తోంది. కానీ ఘోరమైన క్రిమినల్ మైండ్ ఉన్న వారి చేతిలోకి అధికారం వస్తే ఇంకెంత ఘోరంగా ఉంటుందో ఎవరూ ఊహించలేకపోయారు. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు తెలివిగా వ్యవహరిస్తారని అనుకుని ఉంటారు. కానీ ఏపీలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నది చూసి ఉంటే.. ఖచ్చితంగా క్రిమినల్ మనస్థత్వం ఉన్నవారి చేతిలో అధికారం ఉంటే నచ్చని వాళ్లందరూ జైల్లో ఉంటారని రాసి ఉండేవారు. నియంతల గురించి ఇప్పటికే ఇలాంటివి రాశారు. మనది ప్రజాస్వామ్య దేశం. ప్రజలెన్నుకున్న వారే నియంతలుగా మారుతారు. ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి ఏపీలో కనిపిస్తోంది.

చంద్రబాబుపై కేసులతో చట్టాలతో చెలగాటం

ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఉన్న కేసుల్లో కోర్టు తీర్పులు అధికారికంగా రాలేదు. కానీ ఎంత అడ్డగోలుగా అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టి సంపాదించుకున్నారో కళ్ల ముందు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వైఎస్ సీఎం కాక ముందు బడా కంపెనీల్లో సబ్ కాంట్రాక్టుల కోసం లగడపాటి వంటి వారి ఆఫీసుల్లో పడిగాపులు పడిన జగనమోహన్ రెడ్డి ఆ తర్వాత అపర కుబేరుడయ్యారు. పేపర్లు పెట్టారు. టీవీలు పెట్టారు. సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు పెట్టారు. విద్యుత్ సంస్థలు పెట్టారు. ఊరుకో ప్యాలెస్ కట్టించారు. చివరికి ఇళ్లు కొన్నా అవి ఆయన పేరు మీద ఉండవు. సూట్ కేసు కంపెనీల పేరు మీద ఉంటాయి. ఇలా లెక్కలేనన్ని ఆధారాిలతో ప్రజాకోర్టులో కూడా ఆ కేసులు ఉన్నాయి. మరి చంద్రబాబును నెల రోజులుగా జైల్లో ఉంచిన కేసులో ఏమున్నాయి ?. ఒక్క రూపాయి చంద్రబాబు లేదా ఆయన కుటుంబసభ్యుల ఖాతాల్లోకి వచ్చాయేమో చూపించమంటే పిల్లి మొగ్గలేస్తున్నారు. పోనీ జగన్ రెడ్డికి వచ్చినట్లుగా పెట్టుబడుల రూపాల్లో వచ్చేయేమో చూపించమంటే చూపించలేకపోతున్నారు. డిజైన్ టెక్ సంస్థ ప్రభుత్వం తమకు ఇచ్చిన ప్రతి రూపాయికి లెక్క చెప్పింది. సీఐడీకి ఇచ్చింది. కోర్టుకు చెప్పింది. అన్నీ లెక్కలు ఎదురగా ఉన్నాయి. స్కిల్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా శిక్షణ పొందిన వారు ఉన్నారు. కానీ ప్రభుత్వం నిధులు గల్లంతయ్యాయి… దారి మళ్లాయి అని కేసులు పెట్టి .. చంద్రబాబును ఎఫ్ఐఆర్ కూడా లేకుండా అరెస్టు చేసి రిమాండ్ కు పంపింది. ఇప్పటికి నెల రోజుల అయింది. ఇప్పుడు టీడీపీకి రూ. 27 కోట్లు వచ్చాయంటూ.. ఎలక్టోరల్ బాండ్ల ద్వారా వచ్చిన విరాళాలను కోర్టుకు చూపించి .. చట్టంతో చెలగాటం ఏ స్థాయిలో ఆడుతున్నారో నిరూపించారు. బీజేపీకి ఎలక్టోరల్ బాండ్లు వేల కోట్లు వచ్చాయి. వైసీపీకి 99 కోట్ల రూపాయలు వచ్చాయి. ఎలక్టోరల్ బాండ్ల గురించి అందరికీ తెలుసు. రాజకీయ పార్టీలకు ఎవరైనా విరాళాలివ్వాలంటే… ఎవరికీ తెలియకుండా ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ విరాళాల ద్వారా ఇస్తారు. వాటి గురించి బయటకు తెలియకూడదనేది చట్టం. అయినా అవి రాజకీయ విరాళాలు అయితే లంచం ఎలా అవుతుందో …అలా అని కోర్టు ముందు ఎలా చెప్పారో.. కోర్టు ఎలా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందని అనుకున్నారో ఎవరికీ అర్థం కాని విషయం. చట్టం తమ చేతుల్లో ఉందని దానితో చెలగాటమాడేస్తున్నారు.

అన్ని కేసుల్లోనూ అదే చెలగాటం.. ఒక్క దానికీ సాక్ష్యాల్లేవు !

స్కిల్ కాకుండా ఫైబర్ గ్రిడ్ అన్నారు.. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అన్నారు. దేంట్లో అయినా ఒక్క రూపాయి అవినీతి జరిగిందని చూపించమంటే చూపించడం లేదు. విచిత్ర వాదనలతో కోర్టులు కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా చేస్తున్నారు. ఐఆర్ఆర్ వల్ల పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న హెరిటేజ్ లబ్ది పొందితే.. ఐఆర్ఆఅర్ లైన్ మెంట్ చుట్టూ పది కిలోమీటర్ల లోపు ఉన్న వారందరూ లబ్దిపొందినట్లే. ఇందులో జగన్ రెడ్డి కూడా ఉంటారు. ఆయన తాడేపల్లి ప్యాలెస్.. సాక్షి ఆఫీసులు ఈ లోపే ఉంటాయి. మరి ఆయన కూడా లబ్ది పొందినట్లే. ఆ చుట్టుపక్కల ఆస్తులున్న వారంతా లబ్ది పొందినట్లే . మరి అందర్న నిందితులుగా చేయాలి కదా. ఈ డౌట్ న్యాయస్థానాలకు ఎందుకు రాదో కానీ.. ఇంత చిత్ర విత్రమైన కేసులో చట్టాలతో చెలగాటం అడి.. తాము చేయాలనుకున్నది చేయగమని .. పాలకుడు నిరూపిస్తున్నాడు. ఫైబర్ గ్రిడ్ కేసు మరో విచిత్రం. కేసులు సృష్టించడానికి స్వయంగా సీఎం జగన్ రెడ్డి జోక్యంతో గౌరిశంకర్ అనే వ్యక్తిని నియమించారు. అక్కడ అడ్డంగా దొరికిపోయారు. రేపు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేం కానీ.. ఎవర్నే ఇరించేందుకు చట్టంతో గేమ్స్ ఆడి.. దొరికిపోయే పరిస్థితి తెచ్చుకున్నరు. లోకేష్ ను అరెస్టు చేస్తామంటూ విర్రవీగారు. ఎన్ని వ్యవస్థల్ని మేనేజ్ చేసినా.. మన దేశం ఇంకా పాకిస్థాన్ స్థాయిలో వ్యవస్థల్ని దిగజార్చుకోలేదు కాబట్టి.. అధికారంలో ఉన్నందున చట్టం చేతుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి చెలగాటమాడుకోవచ్చు. కానీ అది రేపు తోకకు అంటుకుంటే.. ఒళ్లంతా కాల్చేస్తుంది.

ప్రైవేటు సైన్యంలా పోలీసులు

చంద్రబాబుపై హత్యాయత్నం చేసి ఆయనపైనే హత్యాయత్నం కేసు పెడతారు. లోకేష్, పవన్ ర్యాలీల్లో రాళ్లేసి.. వాళ్లపైనే కేసులు పెడతారు. చంద్రబాబుకు మద్దతుగా విజిల్ వేస్తే కేసులు పెడతారు. వైసీపీ నేతలు ప్రతిపక్ష నేతల్ని… వారి కుటుంబాల్ని బండ బూతులు తిడితే సీఎం జగన్ రెడ్డి చిద్విలాసంగా నవ్వుకుంటారు. పదవులు ఇస్తారు. అదే మాటలు పడిన వాళ్లు తిరిగి తిడితే.. దొర్లి దొర్లి ఏడవడమే కాదు.. అరెస్టులు చేయిస్తాయి. ఎలా అంటే.. వందల మంది పోలీసుల్ని పంపి తలుపులు బద్దలు కొట్టించి మరీ అరెస్ట్ చేస్తారు. ఏపీలో చట్టం, న్యాయం అనేది ఉందా.. పోలీసులు అనే వారు పని చేస్తున్నారా అన్న సందేహం ప్రతి ఒక్కరికీ వస్తుంది. అసలు ఏపీలో కేసులు అంటే.. రాజకీయ కేసులే. రౌడీలు.. నేరగాళ్లు ఏం చేసినా కేసులు పెడతారో లేదో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ స్టేషన్ల నిండా రాజకీయ పరమైన కేసులే. ఎవర్ని అరెస్టు చేయాలనుకుంటే వారిని అర్థరాత్రి వందల మంది పోలీసులతో తలుపులు బద్దలు కొట్టి అరెస్టులు చేస్తున్నారు. వందల మందిని మోహరించి అరెస్టు చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటో కూడా ఎవరికీ అర్థం కాదు. పైగా కోర్టులకు సైతం తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారు. అబద్దాలు చెబుతున్నారు. టీడీపీ నేత బండారు సత్యనారాయణమూర్తి అరెస్టుపై హైకోర్టుకూ తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారు పోలీసులు. నోటీసులు ఇచ్చామని .. రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. నోటీసులు ఇచ్చి అరెస్టు చేశామన్నారు. మళ్లీ నోటీసులు తీసుకోలేదన్నారు. నోటీసులపై సంతకం బండారుది కాదన్నారు. అప్పటికీ బండారును రిమాండ్ కు పంపలేదు. అసలు రిమాండ్ ను మొబైల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి తిరస్కరించారు. ఇప్పుడు పోలీసుల వ్యవహారంపై హైకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. కానీ పోలీసులు ఏ మాత్రం సిగ్గుపడటం … తప్పు చేశామని అనుకోవడం లేదు. అడ్డగోలుగా అబద్దాలు ఆడుతూనే ఉన్నారు. దర్యాప్తు అధికారిపై కోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కానీ ఇది మొదటి సారా.. గౌతం సవాంగ్, రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి రూల్ ఆఫ్ లా ఏదని నడి కోర్టులో నిలబెట్టి హైకోర్టు ధర్మానసం ప్రశ్నించింది. కానీ తుడిచేసుకున్నారు కానీ.. ప్రజల కోసం పని చేస్తున్నామన్నభావనకు రాలేదు. తాము పాలకుడి సేవకులం.. అందు కోసం విలువలు లేకుండా పని చేస్తామని నిరూపించుకున్నారు. ఇప్పటికీ ఏ మాత్రం తగ్గడంలేదు. మాచర్ల నియోజకవర్గంలో ఆగస్టు 30వ తేదీన ఘర్షణ జరిగింది. ఇప్పుడు టీడీపీ ఇంచార్జ్ బ్రహ్మారెడ్డిపై హత్యాయత్నం కేసు పెట్టి .. నేడో రేపో అరెస్టు చేస్తామని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న ఓ వ్యక్తితో బ్రహ్రారెడ్డి పేరు చెప్పించి పోలీసులు ఈ కేసు పెట్టారు. అంగళ్లు కేసులో నాలుగు రోజుల తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేయడంపై సుప్రీంకోర్టు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. అయినా అదే రోజున మాచర్ల పోలీసులు బరి తెగించారు. రాజకీయకుట్రల్లో పోలీసులు భాగం అవుతున్నారు. శాంతిభద్రతల విషయం పక్కన పెట్టి వైసీపీ పోలీసులుగా మారిపోతున్నారు. అంగళ్లులో చంద్రబాబుపై దాడి చేసి ఆయనపైనే హత్యాయత్నం కేసు పెట్టేందుకు నాలుగు రోజులు పట్టింది. హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్ ఇస్తే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు. సుప్రీంకోర్టు పోలీసుల తీరుపై ఆశ్చర్యపోయింది. ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టడానికి నాలుగు రోజులు పట్టిందా.. ఇలాంటి కేసు నలభై ఏళ్ల కింద రావాల్సి ఉందని న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు. ఏపీలో పోలీసింగ్ ఉందా.. వైసీపీ చట్టం అమలవుతుందా అన్నది చాలా మంది డౌట్ గానే ఉంది. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో వైసీపీ నేతలు తప్ప ఎవరూ ధైర్యంగా రోడ్డు మీదకు రాలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. పోలీసు యాక్ట్ 30, సెక్షన్ 144 పేరుతో అందర్నీ కట్టడి చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు అరెస్టుకు వ్యతిరేకంగా ఎవరూ రోడ్లపైకి రాకూడంటున్నారు. విజిల్స్ వేశారని అరవై మందిపై కేసులు పెట్టారు. చంద్రబాబుకు సంఘిభావంపై సైకతశిల్పం చేశారని హత్యాయత్నం కేసులు పెట్టారు. పోలీసుల తీరు చూసి… ప్రజలు కూడా విస్తుపోతున్నారు. ఏపీలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితి దారుణంగా మారుతోంది. వైసీపీ నేతల అండతో దారుణాలకు పాల్పడుతున్నా… ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. కానీ.. రాజకీయ నేతలకు వేధింపులకు మాత్రం పోలీస్ ఫోర్స్ మొత్తాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఫలితంగా మొత్తం వ్యవస్థ అల్లకల్లోలం అవుతోంది. సోషల్ మడియా అరెస్టులు ఎన్నిచేస్తున్నారో లెక్కేలేదు. పట్టపగలు.. అర్థరాత్రి తేడా లేకుండా.. మానవ హక్కులను ఉల్లంఘిస్తున్నారు. కానీ ఎవరికీ పట్టడం లేదు.

కంగారూ కోర్టులతో నీలి, కూలి మీడియాల్లో తీర్పులు

ఓ వైపు తప్పుడు కేసులు పెట్టడమే కాదు.. వాటి కంగారూ కోర్టులనూ నడిపించేస్తున్నారు క్రిమినల్ బ్రెయిన్ పాలకుడు. వందల కోట్ల అక్రమ సంపాదనతో పెట్టిన మీడియా అంత కన్నా ఎక్కువ బడ్జెట్‌తో నడుపుతున్న సోషల్ మడియాతో సాయంతో.. కంగారూ కోర్టుల పని చేస్తున్నారు. నేరం, దుర్వినియోగాలపై దోషిగా నిర్ణయించినవారిని విచారించేందుకు ప్రత్యేకంగా తగిన సాక్ష్యాధారాలు లేనపుడు కొందరు వ్యక్తులు నిర్వహించే అనధికార న్యాయస్థానాన్ని కంగారూ కోర్టు అంటూంటారు. ఇలాంటివి ఇప్పుడు ఏపీలో లెక్క లేనన్నివి ఉన్నాయి. న్యాయ ప్రమాణాలు, ప్రజల చట్టబద్ధ హక్కులు, రాజ్యాంగాన్ని కంగారూ కోర్టు పట్టించుకోదు. విచారించకనే దోషిని నిర్ధారించి, శిక్ష నిర్ణయిస్తుంది. బాధ్యతలు ఉద్దేశపూర్వకంగా మరిం చే చట్టసమ్మత కోర్టులూ కంగారూ కోర్టులే. న్యాయ వ్యవస్థ నిర్మాణ నిర్వహణలు క్షీణించినపుడు నాసిరకం తీర్పుల కంగారూ కోర్టులు తయారవుతాయి. 1933- 45 మధ్య జర్మనీ నియంత హిట్లర్ ప్రజా కోర్టుల పేరుతో కంగారూ కోర్టులు నడిపాడు. ఇప్పుడు ఏపీలో మీడియా కోర్టులు నడుపుతున్నారు. కోర్టుకు చెప్పాల్సినవి చెప్పకుండా.. నేరుగా మీడియా సమావేశాలు పెట్టి.. తీర్పులు ఇచ్చేస్తున్నారు సీఐడీ చీఫ్ సంజయ్, ఏఏజీ పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి,. కోర్టుకు చెప్పాలంటే.. ఒక్క సాక్ష్యం ఉండదు. ఎఫ్ఐఆర్ 2021లో నమోదైతే.. 2018 నుంచే దర్యాప్తు చేస్తున్నామని కథలు సుప్రీంకోర్టుకు కూడా చెబుతారు. అదెలా అంటే..అదంతే కావాలంటే పత్రాలున్నాయంటారు. ఎఫ్ఐఆర్ లేకుండా చేసే దర్యాప్తు దర్యాప్తు ఎలా అవుతుందో కనీస డౌట్ ఎవరికైనా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అలాంటి వాటి ప్రస్తావన కూడా రాలేదు. ప్రజాస్వామ్యంలో వ్యవస్థల పని తీరు అలా ముందుకు సాగిపోతోంది అంతే.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు అరాచక రాజ్యానికి పర్ ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుంటే.. అక్కడి ప్రజలు తాము కూడా బాగుంటారు. లేదంటే.. రాష్ట్రం నాశనం అయిపోతుంది.. రాష్ట్రం నాశనం అవడం అంటే.. ప్రజలు నాశనం అవడమే. వేక్ అప్ పీపుల్ ..!

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.