టాలీవుడ్ లో అత్యంత ఖ‌రీదైన గాయ‌కుడు ఎవ‌రైంటే ప్ర‌స్తుతానికి సిద్ద్ శ్రీ‌రామ్ పేరే చెప్పాలి. ఒక్కో పాట‌కు దాదాపు 5 నుంచి 7 ల‌క్ష‌లు డిమాండ్ చేస్తున్నాడు. ఇది వ‌ర‌క‌టితో పోలిస్తే సిద్ద్ హ‌వా కొంచెం త‌గ్గింది కానీ, త‌న పేరు, పాట ఇప్ప‌టికీ బాగానే వినిపిస్తోంది. అయితే ప్ర‌తీ పాట ముక్కుతోనే పాడేస్తాడ‌ని, అన్నీ ఒకేలా ఉంటాయ‌ని, మెలోడీ త‌ప్ప మ‌రో పాట పాడ‌లేడ‌ని సిద్ద్‌పై కొన్ని విమ‌ర్శ‌లున్నాయి. అందులో నిజం లేక‌పోలేదు. సిద్ద్ శ్రీ‌రామ్ పాట‌ల‌న్నీ బాగానే ఉంటాయి కానీ, దాదాపుగా అన్ని ట్యూన్లూ, పాడే విధానం ఒకేలా ఉంటాయి. కొన్ని ప‌దాలు ప‌ల‌క‌లేడు కూడా.

రామ్‌, శ్రీ‌లీల జంట‌గా న‌టించిన స్కంధ సినిమా నుంచి తొలి పాట బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. ఈ పాట‌ని సిద్ద్ శ్రీ‌రామ్ పాడాడు. ఇదో ఫాస్ట్ బీట్ పాట‌. ప‌బ్ లో హుషారుగా సాగిపోయింది. రామ్‌, శ్రీ‌లీల ఇద్ద‌రూ మంచి డాన్స‌ర్లే. ఈ పాట‌కు వాళ్లిద్ద‌రూ అదిరిపోయే స్టెప్పులేశారు. నిజానికి సిద్ద్ గాత్రానికి విరుద్ధ‌మైన పాట ఇది. త‌న నుంచి మెలోడీలే వ‌చ్చాయి. తొలిసారి ఓ ఫాస్ట్ బీట్ పాట పాడాడు. మెప్పించాడు కూడా. ఓ ర‌కంగా చూస్తే… సిద్ద్ లోని కొత్త కోణం ఇది. త‌న‌ని ఇలాక్కూడా వాడొచ్చా అన్న‌ట్టు ఈ పాట‌ని త‌మ‌న్ కంపోజ్ చేశాడు. ఇక నుంచి సిద్ద్ నుంచి మెలోడీలు కాకుండా ఫాస్ట్ బీట్ పాట‌లు వ‌చ్చినా ఆశ్చ‌ర్య‌పోవాల్సి అవ‌స‌రం లేదు.

