ఏపీలో వైసీపీ అధికారంలో ఉన్న‌న్ని రోజులు కొడాలి నాని, వ‌ల్ల‌భ‌నేని వంశీ పేరు ఎత్తితే చాలు… బూతులు బాబోయ్ అనే వారు. రాజకీయాల్లో ఈ బూతులేంటి అని ఎవ‌రు చెప్పినా జ‌గ‌న్ ప‌ట్టించుకోలేదు. స‌ద‌రు నేత‌లు ఆప‌లేదు. ఇక అధికారం పోగానే మాయ‌మై పోయారు.

వెంటాడుతున్న కేసుల్లో ఉప‌శ‌మ‌నం పొందాక కూడా మీడియా ముందుకు రాలేదు. కానీ, జ‌గ‌న్ కు సంక‌టంగా మారిన తిరుమ‌ల ల‌డ్డూ విష‌యంలో ఆ నేత‌లు మ‌ళ్లీ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చారు. గ‌తంలో లాగా బూతులు మాట్లాడితే కొత్త కేసులు వ‌స్తాయ‌ని తెలుసు క‌దా… అందుకే బూతుల‌కు కాస్త దూరంగా ఉండి, రెగ్యూల‌ర్ విమ‌ర్శ‌ల‌కే పరిమితం అయ్యారు.

అమెరికా పారిపోయాడు… ఎక్క‌డున్నాడో కూడా తెలియ‌దు అంటూ ప్ర‌చారం జ‌రిగిన మాజీ ఎమ్మెల్యే వ‌ల్ల‌భ‌నేని వంశీ అయితే మీడియా ముందుకు వ‌చ్చినా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడ‌లేదు. డిప్యూటీ సీఎం ప‌వ‌న్ ఎఫెక్ట్ తో ఇబ్బంది అవుతుంద‌నుకున్నారేమో… ఎప్ప‌ట్లాగే మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని మీడియా ముందుకు పంపి విమ‌ర్శ‌లు చేయించారు.

కొడాలి నాని కూడా తిరుమ‌ల ఇష్యూలో చంద్ర‌బాబుదే త‌ప్పు అని మాట్లాడుతూ… కొన్ని లాజిక్కులు చెప్పే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. కానీ ఎక్క‌డా పాత దూకుడు క‌న‌ప‌డ‌లేదు. బూతులు విన‌ప‌డ‌లేదు.

ఈ ప్రెస్ మీట్ చూసిన జ‌ర్న‌లిస్టులు సైతం… కొడాలినాని బాగానే వెన‌క్కి త‌గ్గారు, లేక‌పోతే ఏం జ‌రుగుతుందో తెలుసు క‌దా అంటూ కామెంట్ చేయ‌టం విశేషం.

