సుభాష్ : బండ్ల గణేష్ లాగే హైపర్ ఆది – చంకలు గుద్దుకుంటే ఎలా ?

చిరంజీవి సినిమా భోళా శంకర్ ప్రిరిలీజ్ ఈవెంట్‌లో చిరంజీవి కీర్తిసురేష్ తో చేసిన చిలిపి పనులతో పాటు హైపర్ ఆది ప్రసంగం కూడా వైరల్ అయింది. ఆయన ప్రసంగం చూసిన వారందరికీ బండ్ల గణేషే గుర్తుకు వచ్చారు. ఆయన చేస్తున్న డ్యామేజ్… విశ్వసనీయత లేని విధేయతను గుర్తించి పవన్ కల్యాణ్ దూరం పెట్టి ఓ సమస్యను పరిష్కారం చేసుకున్నారు. కానీ బండ్ల గణేష్ లేని లోటును హైపర్ ఆది తీర్చేస్తున్నారు. జబర్దస్త్ స్కిట్ల టాలెంట్ తీసుకు వచ్చి మెగా ఫ్యామిలీని పొగిడేస్తున్నానని… వారిని విమర్శించేవారిని తిట్టేస్తున్నాననుకుని… ఆ కుటుంబానికి కొత్త సమస్యలు తెచ్చి పెడుతున్నారు.

చిరంజీవి సినిమా ఫంక్షన్‌లో రాజకీయాలు ఎందుకు ?

చిరంజీవి రాజకీయంగా దూరంగా ఉన్నారు. ఆయన రాజకీయాల్ని పట్టించుకోవడం లేదు, ఇలాంటి సమయంలో ఆయన ఫంక్షన్ లో హైపర్ ఆది చెలరేగిపోయారు. అందరికీ ఇచ్చి పడేశానని అనుకుని.. ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడారు. పంచ్‌లు చెప్పడంలో తనకు ఉన్న ప్రావీణ్యాన్ని చూపించారు. కానీ అది సరైన వేదికేనా అన్నది చూసుకోవాల్సింది. హైపర్ ఆది .. మెగా కుటుంబం పట్ల తన విధేయతను చూపించడానికి ఇంత కన్నా గొప్ప చాన్స్ రాదనుకున్నారు. చూపించుకున్నారు. దీని వల్ల ఆయనకు మేలు జరుగుతుంది. కానీ మెగా కుటుంబానికి ?

మెగా ఫ్యామిలీపై సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఆరోపణల్ని పబ్లిక్ చేసిన హైపర్… !

మెగాస్టార్ ఫ్యామిలీ సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న ఫ్యామిలీ. వారిపై ఇష్టం లేని వారు.. ఉన్న వారు రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి వాటిని పట్టించుకోనట్లే ఉండాలి. ప్రతీ దాన్ని పట్టించుకుంటే… అనే వాళ్లు ఎక్కువ అయిపోతారు. కానీ హైపర్ ఆది.. ఉదయ్ కిరణ్ ఇష్యూ నుంచి పోసాని వరకూ అందరిపై మాట్లాడారు. చిరంజీవికి చేతకాలేదని పవన్ వచ్చారని. ఆయన లెక్కలు సరి చేస్తారన్నట్లుగా చెప్పారు. పవన్ గురించి చెప్పేందుక మెగాస్టార్ ను కించ పరిచేలా మాట్లాడారు. ఇదంతా మెగా ఫ్యాన్స్ మనసులో నాటుకుంటోంది. ఇతరుల్ని .. హైపర్ ఆది తిట్టారని… చెప్పుకోవడం.. సంతోషపడటం కన్నా… ముందు ఆయన చేసిన అతితో సినిమాకు నష్టం జరుగుతోందన్న అభిప్రాయానికి వస్తున్నారు.

పవన్ ఏం చేప్పారో తెలియదా ?

తనను తిడితే తనకు పోయేదేమీ ఉండదని… ఎవరైనా సరే పోలవరం… అమరావతి వంటి రాష్ట్ర సమస్యలపై మాట్లాడాలని.. తనపై తిట్లకు కౌంటర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని పవన్ స్పష్టం చేశారు. పవన్ కు ఉన్న ఈ క్లారిటీని హైపర్ ఆది లాంటి వాళ్లు మిస్సవుతున్నారు. తమ విధేయత చూపించుకోవడం కోసం … మెగా ఫ్యామిలీని కించ పరుస్తున్నారు. ఇప్పుడు హైపర్ ఆది వ్యవహారం అలాగే ఉంది. ఇప్పటికైనా మెగా ఫ్యామిలీ తమపై అతి వినయం… అతి విధేయత ప్రదర్శించే వారిని కంట్రోల్ లో ఉంచకపోతే… జరిగే నష్టాలు రిపీట్ అయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.