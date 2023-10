చంద్రబాబుకు డబ్బు ముట్టినట్లు ఆధారాలున్నాయా ?: ఏసీబీ కోర్టు జడ్జి

చంద్రబాబును కస్టడీకి ఇవ్వాలని సీఐడీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్, అలాగే బెయిల్ కోసం చంద్రబాబు దాఖలు చేసుకున్న పిటిషన్లపై విచారణ ఏసీబీ కోర్టులో జరిగింది. ఉదయం చంద్రబాబు తరపు లాయర్ దూబే, మధ్యాహ్నం ప్రభుత్వం తరపున ఏఏజీ పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. ఏఏజీ పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తున్న సమయంలో ఏసీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి పలు కీలక సందేహాలను లెవనెత్తారు. పొన్నవోలు స్కిల్ కేసులో ఎక్కడ మాట్లాడినా చివరికి టీవీలో మాట్లాడినా.. ప్రెస్ మీట్లు పెట్టినా రిమాండ్ రిపోర్టు మాత్రమే చదువుతూంటారు. ఏసీబీ కోర్టులోనూ తాజాగా అదే చదివి వినిపించారు. దీంతో న్యాయమూర్తి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో రెండు సార్లు ఇవే వాదనలు వినిపించారని.. మళ్లీ ఇప్పుడూ అవే ఎందుకని కొత్త విషయాలుంటే చెప్పాలన్నారు.

ఈ కేసులో ఏ 37కి డబ్బు ముట్టినట్లుగా ఆధారాలు ఉన్నాయా అని న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు. అయితే పెండ్యాల శ్రీనివాస్, మనోజ్ పార్థసాని అనే ఇద్దరు విదేశాలకు పారిపోయారని.. వారితో చంద్రబాబుకు ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉన్నాయన్నారు. ఏదైనా ప్రభుత్వ స్కీంలో స్కాం జరిగిదే.. హెచ్‌వోడీని బాధ్యుడ్ని చేస్తారా.. ముఖ్యమంత్రిని బాధ్యుడ్ని చేస్తారా అని న్యాయమూర్తి ఏఏజీని ప్రశ్నించారు. వారిద్దరూ ఐటీ నోటీసుల్లో ఉన్నారన్నారు.కానీ ఐటీ నోటీసులు ఈ కేసువి కావని మాత్రం చెప్పలేదు. చంద్రబాబు జైల్లో ఉండగానే సాక్షుల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నారని బెయిల్ ఇస్తే ఇంకా ప్రభావితం చేస్తారని పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి వాదించారు. అయితే జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి సాక్షుల్ని ఎలా ప్రబావితం చేస్తారని న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు.

దీనికీ పొన్నవోలు వద్ద సమాదానం లేదు. ఉదయం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు తరఫున ప్రమోద్ కుమార్ దూబే వాదనలు వినిపించారు. స్కిల్ స్కాం కేసులో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు తప్పిదం ఏమీ లేదు అని అన్నారు. అప్పటి ఆర్థిశాఖ ఉన్నతాధికారి సునీత గుజరాత్ వెళ్లి స్కిల్ డవలప్‌మెంట్‌పై అధ్యయనం చేశారని ఎలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా ఆమోదం పొందిందన్న ఆధారాలు ఉన్నాయి అని కోర్టులో దూబే వాదనలు వినిపించారు. కాస్ట్ ఎవాల్యూషన్ కమిటీలో చంద్రబాబు నాయుడు లేరు అని కోర్టు దృష్టికి తెలిపారు. చంద్రబాబు నాయుడుకు ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా అరెస్ట్ చేశారని కోర్టులో వాదించారు. అరెస్ట్ చేసిన తర్వాతే చంద్రబాబు నాయుడును విచారించారని వాదించారు. ఇప్పటికే రెండు రోజులపాటు చంద్రబాబును సీఐడీ కస్టడీ తీసుకుని విచారణ చేపట్టిందని…మళ్లీ కస్టడీ ఎందుకు అని దూబె వాదించారు.

కేబినెట్ ఆమోదం పొందాకే సీమెన్స్ ప్రాజెక్టు అమల్లోకి వచ్చిందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కేబినెట్ నిర్ణయంపై చంద్రబాబుపై ఎలా కేసు పెడతారు అని ప్రమోద్ కుమార్ దూబే వాదనలు వినిపించారు. ఏఏజీ వాదనలు విన్న తర్వాత విచారణను గురువారానికి వాయిాదా వేస్తున్నట్లుగా న్యాయమూర్తి చెప్పారు. అయితే ఆలస్యమైనా ఇవాళే విచారణ పూర్తి చేయాలని చంద్రబాబు తరపు లాయర్ కోరారు. తనకు కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయని.. గురువారం ఉదయం పదకొండు గంటలకు విచారణ చేస్తామని ఏసీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి చెప్పి వాయిదా వేశారు.

