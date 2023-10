టీడీపీ, జనసేన : క్షేత్ర స్థాయిలో కలిసిపోయిన లీడర్ , క్యాడర్

రాజకీయాల్లో ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ఎప్పుడూ రెండు కావని… ఒక్కో సారి జీరో అవుతుందని పవన్ కల్యాణ్ అవనిగడ్డ సభ చూసిన తర్వాత అంబటి రాంబాబు ట్వీట్ పెట్టారు. అదే సమయంలో ఆయన మర్చిపోయినదేమింటే… వన్ ప్లస్ వన్ జీరో కావడానికి ఎంత చాన్స్ ఉందో… ఇరవై కావడానికి కూడా అంత కంటే ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. రాజకీయ పార్టీల మధ్య పొత్తులు కుదిరినా కింది స్థాయి క్యాడర్ కలవకపోతే మైనస్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు జగన్ రెడ్డి పుణ్యమా అని టీడీపీ, జనసేన మధ్య పూర్తి స్థాయిలో ఫెవికాల్ బంధం ఏర్పడుతోంది.

కలిసిపోయిన టీడీపీ, జనసేన క్యాడర్

టీడీపీ, జనసేన క్యాడర్ కలిసిపోయింది. రాష్ట్రమంతా కలిసే కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఎక్కడా రెండో అభిప్రాయానికి చోటు లేకుండా … ప్రభుత్వంపై పోరాటమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. అవనిగడ్డలో పవన్ వారాహియాత్రలో టీడీపీ శ్రేణులూ సందడి చేశాయి. ఊహించనంతగా పవన్ టూర్‌కు ప్రజా స్పందన వచ్చింది. పవన్ కూడా టీడీపీ, జనసేన మధ్య బంధం ఎంత బలంగా ఉందో తేల్చి చెప్పేశారు. చిచ్చు పెట్టాలని ప్రయత్నించిన వైసీపీ కనీస ప్రయోజనం లభించలేదు.

బలంపై స్పష్టమైన అవగాహనతో ఉన్న జనసేనాని

జనసేనాని గత ఎన్నికల్లో తన బలం ఎంతో తేల్చుకునేందుకే ఒంటరిగా పోటీ చేస్తున్నానని ప్రకటించారు. రాజకీయాలపై ఆయనకు ఇప్పుడు పూర్తి స్పష్టత వచ్చింది. వ్యూహాత్మకంగా మాట్లాడుతున్నారు. సీఎం పదవి వద్దని ఆయన అనడం లేదు. కానీ మనకు ఆ బలం ఉండాలి కదా అంటున్నారు. రేపు చాన్స్ వస్తే వదులుకోనని చెబుతున్నారు. తన మద్దతుదారులకు పవన్ సీఎం అయ్యే చాన్స్ ఉందన్న నమ్మకం కలిగిసిత్ున్నారు. అదే సమయంలో తన బలంపైనా స్పష్టతగానే ఉన్నారు. అందుకే పవన్ రాజకీయంగా రాటుదేలారని అంటున్నారు.

టీడీపీ – జనసేన మధ్య సిమెంట్ పెట్టింది జగన్ రెడ్డే

టీడీపీ, జనసేన మధ్య గాఢమైన బంధం ఏర్పడానికి … సిమెంట్ పెట్టింది జగన్ రెడ్డే. పవన్ ను .. ఆయన కుటుంబాన్ని పేర్ని నాని లాంటి వాళ్లతో ఇష్టం వచ్చినట్లుగా తిట్టించడమే కాకుండా… సినిమాలను అడ్డుకుని… ఇండస్ట్రీని టార్గెట్ చేసి సహనాన్ని పరీక్షించారు. ఇక టీడీపీ గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. క్షేత్ర స్థాయిలో జనసేన కార్యకర్తలు అందరూ పగతో రగిలిపోయేలా చేశారు. అందుకే టీడీపీ, జనసేన మధ్య బంధం.. లీడర్లు, క్యాడర్‌ స్థాయిలో కూడా వెంటనే కలిసిపోయింది.

టీడీపీ జనసేన కలిస్తే రెండు కాదు ఇరవై !

టీడీపీ, జనసేనది డెడ్లీ కాంబినేషన్ అని రాజకీయవర్గాలు అంచనా వేశాయి. జనసేనకు క్యాడర్ ఉంది. ఓట్లు వేసే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు . కానీ బలమైన నేతలు పరిమితంగానే ఉన్నారు. టీడీపీకి లీడర్, క్యాడర్ ఉన్నారు. ప్రణాళికాబద్దంగా వీరు పని చేసుకుంటే.. మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే ఫలితాలు వస్తాయి. పొత్తులు ఇప్పుడున్న రీతిలో కొనసాగిస్తే శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకూ వైసీపీకి సింగిల్ డిజిట్ మాత్రమే వస్తుందని సర్వేలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అందుకే టీడీపీ, జనసేన కూటమి కలిస్తే రెండు కాదని ఇరవై అవుతుందని అంటున్నారు.

