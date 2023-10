కేసీఆర్ సుదీర్ఘ డిమాండ్లన్నీ తీర్చేసిన మోదీ !

తెలంగాణ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ రేపోమాపో రానున్న సమయంలో కేంద్ర కేబినెట్ భేటీ జరిగింది. ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ కోసమే జరిగిందా అన్నట్లగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పసుపుబోర్డు ఏర్పాటును ముందు బహిరంగలో ప్రకటించారు. తాజాగా కేబినెట్ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అలాగే గిరిజన వర్శిటీకీ కూడా . విభజన చట్టంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేయాల్సిన గిరిజన వర్శిటీకి పదో ఏడాది చివరి నెలల్లో కేబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

అంతేనా.. కేసీఆర్ డిమాండ్ చేస్తున్న మరో కీలక అంశంపైనా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అదే కృష్ణాజలాల్లో నీటి వాటాను పంపిణి చేసేందుకు కృష్ణా ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు. ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి కృష్ణా జలాల్లో 811 టీఎంసీల నీటి హక్కు ఉంది. విభజన తర్వాత కృష్ణా రివర్ మేనేజ్‌మెంట్ బోర్డును ఏర్పాటు చేశారు. ఆ బోర్డు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి వాటాను తేలుస్తుంది. టీడీపీ హయాంలో మొదటి సమావేశం జరిగినప్పుడు ఏపీకి 512 టీఎంసీలు, తెలంగాణకు 299 టీఎంసీలుగా ఒప్పందం జరిగింది. అన్ని రకాల అంశాలను బేరీజు వేసుకుని దీన్ని ఖరారు చేశారు. తెలంగాణ కూడా ఒప్పుకుంది. అయితే అది తాత్కలిక కేటాయింపులేనని తమకు సగం వాటా కావాల్సిదేనని జగన్ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత వాదించడం ప్రారంచారు.

ఈ సంగతి తేల్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతకుముందు తీర్పుల సమయంలో తెలంగాణలేదు కాబట్టి, తెలంగాణ వాదన వినేలా కొత్త ట్రిబ్యునల్ కావాలని తెలంగాణ వాదించింది. అందుకోసం కొత్తగా ట్రిబ్యునల్ వేయాలని 2014లో కేంద్రానికి లేఖ రాసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. లేదంటే ఉన్న ట్రిబ్యునలే కొత్తగా నీటి పంపకాలు చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఇప్పుడా డిమాండ్ ను అంగీకరించి కేంద్రం కొత్త ట్రిబ్యూనల్ ఏర్పాటు చేసింది. ఇప్పటికే దిగువరాష్ట్రమైన ఏపీకి వరదలు వచ్చి పై రాష్ట్రాలు పట్టుకోలేనంత స్థాయిలో ఫ్లో ఉంటేనే .. దిగువకు నీరు వస్తన్నాయి.

శ్రీశైలం నుంచి నీటిని తోడి పోసుకోవడానికి అత్యంత దిగువన పాలమూరు – రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును కూడా కేసీఆర్ ప్రారంభించారు. ఇప్పుడీ ట్రైబ్యునల్ లో తెలంగాణ వాదనకే కట్టుబడితే.. ఏపీలో కృష్ణా డెల్టా.. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ఎడారిగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

