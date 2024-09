బీఆర్ఎస్ పార్టీ క్ర‌మంగా గ్రేట‌ర్ ఎన్నిక‌ల మూడ్ లోకి వెళ్లిపోతుంది. పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న చోట గ్రేట‌ర్ ఎన్నిక‌ల్లో బుద్ధి చెప్ప‌బోతున్నాం, కార్పోరేట‌ర్లు కూడా పోయార‌ని అధైర్య‌ప‌డ‌కండి… మీలో ఒక‌రికే అవ‌కాశం ఉంటుంద‌ని కేటీఆర్ ప్ర‌క‌టిస్తూ వ‌స్తున్నారు. అంతేకాదు, గ్రేట‌ర్ లో గ‌త ప్ర‌భుత్వం ప్రారంభించిన ప‌నులు ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు న‌త్త‌న‌డ‌క‌న సాగుతున్న ప‌నులేంటి అన్న వివ‌రాలు కూడా బీఆరెఎస్ సేక‌రిస్తోంది. అందుకు అనుగుణంగా కేటీఆర్ కార్య‌క్ర‌మాల‌ను డిజైన్ చేస్తున్నారు.

క‌విత జైలు నుండి విడుద‌ల కాక‌ముందు కేటీఆర్ వ‌రుస‌గా ఢిల్లీ ప‌ర్య‌ట‌న‌లు చేశారు. క‌విత విడుద‌లైన వెంట‌నే అమెరికా టూర్ కు వెళ్లిపోయారు. ఆ త‌ర్వాత హైద‌రాబాద్ కేంద్రంగానే ఫోక‌స్ చేశారు. క‌నీసం త‌న సొంత నియోజ‌క‌వ‌ర్గం సిరిసిల్ల‌కు కూడా పోవ‌టం లేదు. దీన్ని బ‌ట్టి బీఆర్ఎస్ టార్గెట్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవ‌చ్చు.

తాజాగా కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్య‌లు కూడా బీఆరెఎస్ గేమ్ ప్లాన్ ఏంటో చెప్ప‌కనే చెబుతున్నాయి. హైద‌రాబాద్ లో హైడ్రా అల‌జ‌డి అంతా ఇంతా కాదు. బుల్డోజ‌ర్లు వ‌చ్చి ఇండ్ల‌ను కూల్చివేస్తున్నాయి. కానీ అవి అమ్మిన బిల్డ‌ర్లు, అనుమ‌తి ఇచ్చిన అధికారుల‌పై చ‌ర్య‌లు తీసుకోవ‌టం లేదు. దీంతో… పేద‌వారి ఇండ్ల‌ను కూల్చివేస్తే తామే బుల్డోజ‌ర్ల‌కు అడ్డం ప‌డుతామ‌ని, ఆక్ర‌మ‌ణ‌ల‌కు అండ‌గా ఉండం కానీ పేద‌వారి విష‌యంలో మాన‌వ‌త‌తో ఉండాల్సిన బాధ్య‌త‌ను ప్ర‌భుత్వానికి గుర్తు చేస్తాం, తెల్ల‌వారుజామున బుల్డోజ‌ర్స్ తో వ‌చ్చి కూల్చివేస్తామంటే ఊరుకోమంటూ కేటీఆర్ ప్ర‌క‌ట‌న కూడా అందులో భాగంగానే క‌న‌ప‌డుతోంది.

ఎమ్మెల్యే ఎన్నిక‌ల్లో ఓట‌మి, ఎంపీ ఎన్నిక‌ల్లో సున్నా సీట్లు… ఈ ఫ‌లితాలే రిపీట్ అయితే పార్టీ మ‌రింత బ‌ల‌హీనంగా మారిపోతుంద‌ని, ఎట్టి ప‌రిస్థితుల్లోనూ గ్రేట‌ర్ పీఠాన్ని నిల‌బెట్టుకోవాల‌న్న తాప‌త్ర‌యంతో కేటీఆర్ అండ్ టీం ఉన్న‌ట్లు క‌న‌ప‌డుతోంది.

