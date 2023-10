చైతన్య : జగన్ రెడ్డి బోలెడన్ని కంపెనీలు పంపించారు .. చెప్పుకున్నారా కేటీఆర్ !?

జగనన్నకు చెప్పి జాగా ఇప్పిస్తా ఏపీలోనూ సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలు పెట్టండి అని ఏపీపై తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ జాలి చూపారు. అక్కడ కులం, మతం, ప్రాంతం పేరుతో కొట్టుకుని చస్తున్నారు.. యువతకు ఉద్యోగాలులేవని చెప్పడం కేటీఆర్ ఉద్దేశం. అదే మాట చెప్పారు కూడా. కేటీఆర్ తమకు రావాల్సిన పెట్టుబడులను ఏపీకి పంపుతారో.. లేకపోతే ఏపీని కించపరిచేందుకు ఈ మాటలన్నారో కానీ.. ఆయన అన్న జగనన్న.. గత నాలుగేళ్లలో ఏపీకి కొన్ని వందల పరిశ్రమలు పంపించారు. మరి వాటి గురించి ఆయన చెప్పుకున్నారా ?

లులు దగ్గర్నుంచి జాకీ వరకూ – జగనన్న పంపినవి లెక్కలేనన్ని !

గత నాలుగున్నరేళ్ల కాలంలో ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు వచ్చిన పెట్టుబుడులు లెక్కలేనన్ని. ఏపీలో పెట్టేందుకు ఒప్పందాలు చేసుకుని భూమి తీసుకుని.. కొంత పనులు కూడా చేసుకున్న తర్వాత కూడా జగన్ రెడ్డి .. వెంటాడి వేధించి మరీ పలు కంపెనీలకు తెలంగాణకు పంపించారు. హైదరాబాద్‌ వాసులుక లెటెస్ట్ గా హాట్ ఫేవరేట్ అియన లులు మార్.. హైదరాబాద్ లో ఉన్న దానికంేట మూడు రెట్లు పెద్దదిగా విశాఖలో పెట్టాలనుకున్నారు. కానీ జగన్ రెడ్డి తరిమేస్తే ఆ పెట్టుబడి హైదరాబాద్ కు వచ్చింది. అది బిగినింగ్ మాత్రమే.. అమూల్ దగ్గర్నుంచి జాకీ ఇన్నర్ వేర్ పరిశ్రమ వరకూ అన్నీ ఏపీకి వచ్చిన పరిశ్రమలే. జాకీ అయితే.. ప్లాంట్ నిర్మాణం ప్రారంభించి మరీ దండం పెట్టేసి తెలంగాణకు వచ్చింది.

ఏపీ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు వేల కోట్లు తెలంగాణలోకి !

చంద్రబాబునాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏపీని పారిశ్రామిక రాష్ట్రం చేయడానికి చేయని ప్రయత్నాలు లేవు. ప్రపంచమంతా తిరిగి ఎన్నో పెట్టుబడులు తెచ్చారు. గ్రౌండ్ అయినవి.. తట్టాబుట్టా సర్దుకుని పోలేవు కాబట్టి.. అవి మాత్రమే నిలబడ్డాయి. స్థలాలు కేటాయించిన కంపెనీలను కూడా తరిమేశారు. ఆ స్థలాలు మాకు వద్దనే పరిస్థితి కల్పించి తరిమేశారు. తెలంగాణకు వస్తున్న పెట్టుబడుల్లో కనీసం 30 శాతం ఏపీ సీఎంగా చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు ఏపీ కోసం తెచ్చిన ప్రతిపాదనలే. వాటిని కేటీఆర్ తమ వైపు మళ్లించుకుని తన జగనన్న సాయంతో పెట్టుబడుల పంట పండించుకుని ఇప్పుడు కావాలంటే ఏపీకి రికమెండ్ చేస్తానని సెటైర్లు వేస్తున్నారు. చివరికి చిత్తూరులో తప్ప ఎక్కడా పెట్టుబడులు పెట్టే ఆలోచనలేని.. అమరరాజాను కూడా తెలంగాణకు తరిమేసింది.. జగనన్న రెడ్డి కాదా !

జగన్ రెడ్డి లాంటి పాలకుడు ఉన్నందుకు ఏపీకి ఈ అవమానాలు కరెక్టే !

ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రజల శ్రమతో హైదరాబాద్‌ అభివృద్ది చెందింది. ఇప్పటికీ అదే ఉంది. అలాంటి అభివృద్ధి చెందిన హైదరాబాద్ నగరాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కూడా గతంలో పెట్టుబడులు సాధించడంలో పూర్తిగా ఫెయిలయ్యారు. చంద్రబాబు స్టామినాను తట్టుకోలేకపోయారు. ఇప్పుడు ఆ పెట్టుబడులను తమ వైపు మళ్లించుకునేలా.. ఏపీని నాశనం చేసేలా జగన్ రెడ్డికి సపోర్టు చేస్తూ.. అదేదో గొప్పతనం లాగా చెప్పుకుంటున్నారు. ఈ తప్పు ఏపీకి సీఎం అయి… రాష్ట్రంపై కనీస బాధ్యత లేని జగన్ రెడ్డిది.. ఆయనకు ఓట్లేసిన వాళ్లదే. కేటీఆర్ తప్పేం లేదు. ఆయన రాష్ట్రం కోసం ఆయన అలోచిస్తారు. అందుకే.. కేటీఆర్ రికమెండ్ చేస్తానన్న ఐటీ కంపెనీలు.. వస్తాయో రావో కావీ.. అలా రికమెండేషన్లు లేకుండానే … హైదరాబాద్ కు జగన్ రెడ్డి కొన్ని వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చేశారు. మరి ఆయనెంత అరవాలో ?

