ముగ్గురు స్నేహితులు. వాళ్ల అమాయ‌క‌త్వం, అతి తెలివి తేట‌లు, అయోమ‌యం నుంచి కామెడీ పుట్టుకొస్తుందంటే చ‌టుక్కున జాతి ర‌త్నాలు గుర్తొస్తుంది. సేమ్ టూ సేమ్ అలాంటి క్యారెక్ట‌రైజేష‌న్ల‌తో తీర్చిదిద్దిన సినిమా… `మాడ్‌`. ఇది కూడా ముగ్గురు కుర్రాళ్ల క‌థే. ఏసీలో వాట‌ర్ పోశారా లేదా? అన్న ద‌గ్గ‌ర్నుంచి బోడి గుండు అంకుల్ ని దువ్వెన అడిగే వ‌ర‌కూ అన్నీ పిచ్చి చేష్ట‌లే. అందుక‌నేనేమో మ్యాడ్ అనే టైటిల్ పెట్టి ఉంటారు.

సంతోష్ శోభ‌న్‌, నార్ని నితిన్‌, రామ్ నితిన్ హీరోలుగా న‌టించిన సినిమా ఇది. క‌ల్యాణ్ శంక‌ర్ ద‌ర్శ‌కుడు. ఈనెల 6న విడుద‌ల అవుతోంది. ఈరోజు ఎన్టీఆర్ చేతుల మీదుగా ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు. దాదాపు 140 సెక‌న్ల పాటు సాగిన ఈ ట్రైల‌ర్ ఫుల్ ఫ‌న్ రైడ్ ఎక్స్‌పీరియ‌న్స్ ఇచ్చింది. ముగ్గురు హీరోల క్యారెక్ట‌రైజేష‌న్లు, వాళ్ల అమాయ‌క‌త్వం, అతి తెలివితేట‌లు నుంచి పుట్టుకొచ్చిన ఫ‌న్ నే హైలెట్ చేశారు. కాలేజీ క‌థ కాబ‌ట్టి.. యూత్‌కి బాగా క‌నెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ద‌ర్శ‌కుడు అనుదీప్ సైతం ఈ సినిమాలో ఓ పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌డం విశేషం. ఎక్కువ‌గా డైలాగ్ ఓరియెంటెడ్ కామెడీకే పెద్ద పీట వేసిన‌ట్టు అనిపిస్తోంది. భీమ్స్ అందించిన పాట‌లు ప్ర‌ధాన ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలుస్తున్నాయి. త‌ను కూడా ఇందులో ఓ చిన్న పాత్ర పోషించాడు. అయితే.. చివ‌ర్లో వ‌చ్చిన పంచ్ డైలాగే… కాస్త అభ్యంత‌ర‌క‌రంగా అనిపించింది.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.