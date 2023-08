మహేందర్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి – చివరికి రివర్స్ అయితే ?

బీఆర్ఎస్ చీఫ్ కేసీఆర్ ఆనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టిక్కెట్ ఇవ్వలేకపోతున్న మహేందర్ రెడ్డిని మంత్రిని చేయాలని నిర్ణయించారు. బుధవారం రాజ్ భవన్ లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లుగా పట్నం మహేందర్ రెడ్డి మీడియాకు చెప్పారు. తెలంగాణ కేబినెట్ పునర్ వ్యవస్థీకరణపై చాలా కాలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈటల రాజేందర్ ను కేబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేసినప్పటి నుండి .. పునర్ వ్యవస్థీకరణ ఉంటుందని అనుకున్నారు. కానీ కేసీఆర్ మాత్రం ఈటల రాజేందర్ శాఖల్ని హరీష్ రావుకు కేటాయించారు. కేబినెట్ పునర్ వ్యవస్థీకరణ చేయలేదు.

అయితే ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో తప్పని పరిస్థితుల్లో మహేందర్ రెడ్డికి మంత్రి పదవులు ఇవ్వాలని అనుకున్నారు. గవర్నర్ పుదుచ్చేరిలో ఉన్నారు. మంత్రి వర్గసభ్యుల ప్రమాణస్వకారం గురించి ప్రభుత్వం- నుంచి సమాచారం పంపారు. బుధవారం రాజ్ భవన్‌ లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించే అవకాశం ఉంది. అయితే కొత్తగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే వారి పదవి కాలం చాలా స్వల్పమే. ఎన్నికలు జరిగి ఫలితాలు వచ్చే వరకూ మాత్రమే పదవిలో ఉంటారు. ఒక వేళ బీఆర్ఎస్ గెలిచినా వారికి మళ్లీ చాన్సిస్తేనే మంత్రులు అవుతారు. లేకపోతే పదవి కోల్పోతారు.

నిజానికి మంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేసినా వారు చేయగలిగిందేమీ ఉండదు. ఎందుకంటే.. ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన తరవాత మంత్రులుగా కూడా చేయడానికి ఏమీ ఉండదు. ఏ నిర్ణయాలూ తీసుకోలేరు. ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వస్తోంది. అయితే మంత్రులుగా మాత్రమే ఉంటారు. వారిద్దరూ పార్టీ మారకుండా కేసీఆర్ ఈ ఆఫర్ ఇచ్చారన్న అభిప్రాయం రాజకీయవర్గాల్లో వినిపిస్తోంది. కానీ మంత్రి పదవిని ఉపయోగించుకుని చివరి క్షణల్లో కాంగ్రెస్‌లోకి జంప్ అయితే కేసీఆర్ కు గట్టి దెబ్బే తగులుతుంది. పట్నం మహేందర్ రెడ్డి కీలక నేత. ఆయన పార్టీ నుంచి వెళ్లిపోతే.. ఆయన సోదరుడు కొడంగల్ అభ్యర్థి కూడా వెళ్లిపోతారు. వికారాబాద్ జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ కు గట్టి దెబ్బ తగులుతుంది

