చిరంజీవి సినిమాల్లోని హిట్ గీతాల్ని రీమిక్స్ చేయ‌డం రామ్ చ‌ర‌ణ్‌కి చాలా ఇష్టం. బంగారు కోడి పెట్ట‌, వానా వానా విల్లువాయె లాంటి పాట‌ల్ని చ‌ర‌ణ్ త‌న సినిమాల్లో వాడుకొన్నాడు. ఇప్పుడు చ‌ర‌ణ్ కోసం మ‌రో రీమిక్స్ గీతం రెడీగా ఉంది. చ‌ర‌ణ్ ఛాన్సిస్తే… ఓ రీమిక్స్ పాట చేయ‌డానికి మ‌ణిశ‌ర్మ వార‌సుడు మ‌హ‌తి స్వ‌ర సాగ‌ర్ ఎదురు చూస్తున్నాడు.

చిరంజీవికి మ‌ణిశ‌ర్మ ఎన్నో సూప‌ర్ హిట్ ఆల్బమ్స్ ఇచ్చాడు. అందుతో `ఇంద్ర‌` ఒక‌టి. ఇందులో పాట‌ల్న‌నీ హిట్టే. రాధే గోవింద‌.. పాటైతే మంచి మెలోడీ. ఈ పాట‌ని చ‌ర‌ణ్ కోసం రీమిక్స్ చేయాల‌ని ఉంద‌ని చెప్పాడు మ‌హ‌తి స్వ‌ర సాగ‌ర్‌. ”నాన్న‌గారి పాట‌ల్లో ఇంద్ర ఆల్బ‌మ్ నాకు బాగా న‌చ్చుతుంది. ఈ సినిమాని దాదాపు 50 సార్లు చూశా. రాధే గోవింద పాట మంచి మెలోడీ. ఎప్పుడైనా అవ‌కాశం వ‌స్తే ఈ పాట‌ని రీమిక్స్ చేయాల‌ని ఉంది. చ‌ర‌ణ్‌కి అయితే బాగా సూట‌వుతుంది. ఎందుకంటే ఈ పాట‌లో చిరు ఎక్స్‌ప్రెష‌న్స్ చాలా క్యూట్ గా ఉంటాయి. చ‌ర‌ణ్ కూడా అలాంటి ఎక్స్‌ప్రెష‌న్స్ ఇవ్వ‌గ‌ల‌డు” అని త‌న మ‌న‌సులోని మాట బ‌య‌ట‌పెట్టాడు స్వ‌ర సాగ‌ర్‌. భోళా శంక‌ర్ చిత్రానికి త‌నే సంగీతం అందించాడు ఈ సినిమాలో పాట‌లు యావ‌రేజ్ స్థాయిలోనే ఆగిపోయాయి. అయితే నేప‌థ్య సంగీతంలో కొత్త సౌండింగ్ వింటార‌ని మాటిస్తున్నాడు మ‌హ‌తి. ఈ సినిమాలో ఓ ర్యాప్ సాంగ్ ఉంద‌ట‌. అది త్వ‌ర‌లోనే విడుద‌ల చేయ‌బోతోంది చిత్ర‌బృందం.

