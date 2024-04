టాలీవుడ్ లో అగ్రగామి నిర్మాణ సంస్థ‌ల్లో ఒక‌టిగా చ‌లామ‌ణీ అవుతోంది మైత్రీ మూవీస్‌. ఇది వ‌ర‌క‌టి కంటే సినిమాల నిర్మాణ విష‌యంలో కాస్త జోరు త‌గ్గించింది మైత్రీ. ఇప్పుడు ఈ సంస్థ దృష్టంతా `పుష్ప 2`పైనే ఉంది. మిగిలిన సినిమాల గురించి ప‌ట్టించుకోవ‌డం లేదు. కొత్త క‌థ‌ల జోలికి వెళ్ల‌డం లేదు. అయితే న‌య‌న‌తార‌తో మాత్రం ఓ లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాని నిర్మించాల‌న్న ఆలోచ‌న‌లో ఉంది. న‌య‌న‌తార‌కు త‌గిన క‌థ మైత్రీ మూవీస్ ద‌గ్గ‌ర సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమాని పాన్ ఇండియా స్థాయిలో నిర్మించాల‌న్న‌ది మైత్రీ ప్లాన్‌. ఇటీవ‌ల‌.. న‌య‌న‌తార‌తో సంప్ర‌దింపులు కూడా మొద‌లెట్టారు. న‌య‌న కూడా ఈ ప్రాజెక్టుపై ఆస‌క్తి చూపిస్తోంద‌ని టాక్‌. ఈ సినిమా కోసం న‌య‌న‌కు ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ ఎవ్వ‌రూ ఇవ్వ‌నంత పారితోషికాన్ని మైత్రీ ఆఫ‌ర్ చేయ‌బోతోంద‌ట‌. క‌నీసం పారితోషికానికైనా న‌య‌న టెమ్ట్ అవుతుంద‌న్న‌ది మైత్రీ ఆశ‌. దాదాపుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయిపోయిన‌ట్టే. ద‌ర్శ‌కుడు ఎవ‌రు? ఏ జోన‌ర్‌లో ఈ క‌థ ఉండ‌బోతోంద‌న్న విష‌యాలు త్వ‌ర‌లో తెలుస్తాయి.

