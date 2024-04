‘గుంటూరు కారం’లో సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణ రిఫ‌రెన్సులు ఉండ‌బోతున్నాయ‌ని తెలుగు 360 ముందే చెప్పింది. దీనిపై ఇప్పుడు నిర్మాత నాగ‌వంశీ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఓ ఫైటులో ఇద్ద‌రు సూప‌ర్ స్టార్లని చూసిన ఫీలింగ్ వ‌స్తుంద‌ని అభిమానుల‌కు ఓ స్వీట్ న్యూస్ అందించారు. ఈనెల 12న ‘గుంటూరు కారం’ విడుదల అవుతున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ సినిమాపై నాగ‌వంశీ సూప‌ర్ కాన్ఫిడెన్స్‌తో ఉన్నారు. ఫ‌స్టాఫ్ చాలా బాగా వ‌చ్చింద‌ని, చివ‌రి 45 నిమిషాలూ అదిరిపోయింద‌ని, కుర్చీ మ‌డ‌త పెట్టి పాట‌, ఎమోష‌న్ సీన్స్‌, యాక్ష‌న్‌… ఇవ‌న్నీ బాగా పండాయ‌ని, ఆర్‌.ఆర్ విష‌యంలో త‌మ‌న్ విజృంభించాడ‌ని – ఈ సినిమా గురించి ఆలోచించే ప‌నే లేద‌ని, అభిమానుల‌కు భ‌రోసా ఇచ్చేశాడు నాగ‌వంశీ. ఈ సినిమా ఎట్టి ప‌రిస్థితుల్లోనూ త‌ప్పు చేయ‌ద‌ని, థియేట‌ర్లు కూడా కావ‌ల్సిన‌న్ని ఉన్నాయ‌ని, అన్ని చోట్లా మంచి థియేట‌ర్లే దొరికాయ‌ని ఫ్యాన్స్‌కి మాటిచ్చారు. హైద‌రాబాద్ లో ఫ్యాన్స్ షోకి కూడా భారీగా ప్లాన్ చేస్తున్నామ‌ని, ఆ థియేట‌ర్ల లిస్ట్ త్వ‌ర‌లోనే ఇస్తామ‌ని చెప్పుకొచ్చారు నాగ‌వంశీ. నైజాంలో ఈ సినిమాని దిల్ రాజు విడుద‌ల చేస్తున్నారు. మిగిలిన చోట్ల కూడా అనుభ‌వం ఉన్న డిస్టిబ్యూట‌ర్ల చేతిలోనే సినిమా ఉంది. కొన్ని ఏరియాల్లో హారిక‌, హాసిని సొంతంగా విడుద‌ల చేసుకొంటోంది. సో… థియేట‌ర్ల విష‌యంలో గుంటూరు కారంకి ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేక‌పోవొచ్చు.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.