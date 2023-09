ఢిల్లీలోనే నారా లోకేష్ – తేడావస్తే వెంటనే సుప్రీంకోర్టుకు !

తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఢిల్లీ వెళ్లి వారం దాటిపోయింది. రెండు, మూడు రోజుల్లో అక్కడ పనులన్నీ చక్కబెట్టుకుని మళ్లీ తిరిగి వస్తారని అనుకున్నారు. కానీ ఆయన తిరిగి రాలేదు. నారా లోకేష్ ఢిల్లీలో పార్టీ అంతర్గ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ లేదా హోంమంత్రి అమిత్ షాలను కలిసే ప్రయత్నం చేయలేదు. కానీ తమ పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతున్న వారికి మాత్రం సమయం ఇస్తున్నారు. బీజేడీ, శివసేన, హర్యానా డిప్యూటీ సీఎం వంటి వారు వచ్చి లోకేష్‌కు సంఘిభావం చెబుతున్నారు. ఢిల్లీ వెళ్లిన మొదటి రెండు రోజులు జాతీయ మీడియాలకు ఇంటర్యూలు ఇచ్చారు.

ఢిల్లీలో లోకేష్ ప్రధానంగా న్యాయనిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. చంద్రబాబును సుదీర్ఘంగా జైల్లో ఉంచే కుట్రను ప్రణాళిక ప్రకారం చేస్తున్నారని లోకేష్ భావిస్తున్నారు. ఈ అంశంపై స్పష్టత ఉండటంతో న్యాయపరంగా పూర్తి స్థాయిలో ఎదుర్కొనేందుకు ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఆయన ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని అంటున్నరు. ఇప్పటికే క్వాష్ పిటిషన్ విచారణలో ఉంది. ఆ పిటిషన్ పై హైకోర్టులో ఆశించిన తీర్పు రాకపోతే వెంటనే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించేందుకు ఢిల్లీలో ఉండి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లుగా చెబుతున్నారు. ఏసీబీ కోర్టులో దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్ పై విచారణ పూర్తయింది. క్వాష్ పిటిషన్ పై వ్యతిరేక తీర్పు వస్తే.. ఏసీబీ కోర్టులో కూడా బెయిల్ పై అనుకూల తీర్పు వస్తుందని టీడీపీ నేతలు అనుకోవడం లేదు. అందుకే.. వెంటనే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించేందుకు ..అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారని అంటున్నారు.

మరో వైపు ఏపీలో లోకేష్‌నూ అరెస్టే చేస్తామని వైసీపీ నేతలు ప్రచారం చేస్తున్నారు. లోకేష్ నూ అరెస్ట్ చేస్తే తదుపరి కార్యాచరణను టీడీపీ ఖరారు చేసుకుంది. నారా బ్రాహ్మణిని తెరపైకి తీసుకు వస్తున్నారు. రాజమండ్రిలో క్యాండిల్ ర్యాలీ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడిన మాటలు వైరల్ అయ్యాయి. యూత్ ఐకాన్ అవుతారని టీడీపీ నేతలు కూడా గట్టి నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. అందర్నీ అరెస్టు చేసి ఎన్నికలకు వెళ్తే ప్రజలు కొట్టే దెబ్బ మామూలుగా ఉండదని టీడీపీ నేతలంటున్నారు.

