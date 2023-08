న‌టుడు, ద‌ర్శ‌కుడు, ఏపీ ఫిల్మ్ డెవ‌ల‌ప్మెంట్ కార్పొరేష‌న్ చైర్మ‌న్ పోసాని కృష్ణముర‌ళి త‌ప్పుడు ఆరోప‌ణ‌ల‌పై నారా లోకేష్ న్యాయ‌పోరాటం ఆరంభించారు. ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా త‌నకి అవినీతి బుర‌ద అంటించాల‌ని చూసిన సింగ‌లూరు శాంతి ప్ర‌సాద్‌పైనా కోర్టులో కేసు దాఖ‌లు చేశారు. ఈ రెండు కేసుల్లో వాంగ్మూలం న‌మోదు కోసం శుక్ర‌వారం మంగ‌ళ‌గిరి మేజిస్ట్రేట్ కోర్టుకి టిడిపి జాతీయ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి నారా లోకేష్ హాజ‌రు కానుండ‌డంతో యువ‌గ‌ళం పాద‌యాత్ర‌కి ఒక రోజు విరామం ప్ర‌క‌టించారు.

గ్రేట్ ఆంధ్ర యూట్యూబ్ చాన‌ల్‌కి పోసాని కృష్ణ‌ముర‌ళి ఇచ్చిన ఇంట‌ర్వ్యూలో కంతేరులో నారా లోకేష్ 14 ఎక‌రాలు భూములు కొనుగోలు చేశార‌ని ఆరోపించారు. కంతేరులో అర‌సెంటు భూమి కూడా లేని త‌న‌పై ఈ త‌ప్పుడు ఆరోప‌ణ‌లు చేసిన పోసాని క్ష‌మాప‌ణ చెప్పాల‌ని నారా లోకేష్ త‌న లాయ‌ర్ ద్వారా నోటీసులు పంపారు. రెండు సార్లు పంపిన నోటీసులు అందినా, పోసాని కృష్ణ‌ముర‌ళి ఎటువంటి స‌మాధానం ఇవ్వ‌క‌పోవ‌డంతో త‌న ప‌రువు ప్ర‌తిష్ట‌ల‌కి భంగం కలిగించిన వారిపై చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని కోర్టుని ఆశ్ర‌యించారు లోకేష్‌.

చుండూరు సాయి ప్రైమ్ 9 యూట్యూబ్ చాన‌ల్లో నిర్వ‌హించిన ఒక చ‌ర్చా కార్య‌క్ర‌మంలోనూ సింగ‌లూరు శాంతి ప్ర‌సాద్ అనే వ్య‌క్తి అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిన లోకేష్‌ ఉద్యోగుల జీతాల‌ నుంచి వ‌సూలు చేయిస్తున్నార‌ని త‌న ఫ్రెండ్ చెప్పార‌ని నిరాధార ఆరోప‌ణ‌లు చేశారు. దీనిపైనా లాయ‌ర్ ద్వారా నోటీసులు పంపారు. ఎటువంటి వివ‌ర‌ణా, క్ష‌మాప‌ణ చెప్ప‌క‌పోవ‌డంతో శాంతి ప్ర‌సాద్‌పైనా కోర్టుని ఆశ్ర‌యించారు.

ఈ రెండు కేసుల్లోనూ ఫిర్యాదుదారుడైన టిడిపి జాతీయ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి నారా లోకేష్ వాంగ్మూలం మంగ‌ళ‌గిరి మున్సిఫ్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో శుక్ర‌వారం న‌మోదు చేయ‌నున్నారు. కోర్టుకి హాజ‌రవుతున్న దృష్ట్యా పాద‌యాత్ర‌కి ఒక్క రోజు విరామం ప్ర‌క‌టించారు.

గుడ్డ కాల్చి మీద వేస్తానంటే ఊరుకునేది లేద‌ని, త‌న‌పై బుర‌ద చ‌ల్లేసి పోతానంటే వ‌దిలేది లేద‌ని నారా లోకేష్ గ‌తంలోనే హెచ్చ‌రించారు. ఏ త‌ప్పూ చేయ‌ని త‌న‌పై ఆధారాలు లేకుండానే అవాస్త‌వ‌ ఆరోప‌ణ‌లు చేసి దాక్కుంటున్నార‌ని, అటువంటి వారంద‌రినీ న్యాయస్థానం ముందు నిల‌బెడ‌తాన‌ని టిడిపి జాతీయ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి గ‌తంలో ప్ర‌క‌టించిన‌ట్టే…తప్పుడు ఆరోప‌ణ‌లు చేస్తున్న‌ అంద‌రిపైనా సివిల్-క్రిమిన‌ల్ కేసుల‌ను దాఖ‌లు చేశారు.

