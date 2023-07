నితిన్ – వ‌క్కంతం వంశీ కాంబినేష‌న్ ప‌ట్టాలెక్కి చాలా కాల‌మైంది. ఈ సినిమాపై చాలా గాసిప్పులు వినిపించాయి. క‌థ స‌వ్యంగా రాలేదని, సెకండాఫ్ రెడీ కాలేద‌ని, సినిమాని మ‌ధ్య‌లోనే ఆపేశార‌ని, నితిన్ పూర్తి అసంతృప్తితో ఉన్నాడ‌ని ఇలా ర‌క‌ర‌కాల రూమ‌ర్లు. నిజంగానే… ప్రాజెక్ట్ ఆల‌స్య‌మైంది. దాంతో ఈ సినిమా స‌వ్యంగా ముందుకు వెళ్తుందా, లేదా? అనే అనుమానాలు మ‌రింత పెరిగాయి. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన అప్‌డేట్లు అన్నీ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చేశాయి. `ఎక్స్‌ట్రా` అనే టైటిల్ పెట్ట‌డంతో పాటు రిలీజ్ డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేశారు. డిసెంబ‌రులో ఈ సినిమా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తోంది. కాబ‌ట్టి డౌట్లు అన్నీ క్లియ‌ర్ అయిపోయిన‌ట్టే.

ఈ సినిమా సెట్స్‌పైకి తీసుకెళ్లిన‌ప్పుడు సెకండాఫ్ రెడీ కాలేదు. సెకండాఫ్ ఎలా వ‌స్తుందా? అనే టెన్ష‌న్ అంద‌రిలోనూ ఉంది. వ‌క్కంతం త‌న‌కు తెలిసిన ర‌చ‌యిత‌లంద‌రినీ.. పిలిపించి సాయం ప‌ట్టించాడు. ఆఖ‌రికి సురేంద‌ర్ రెడ్డి కూడా బ‌రిలోకి దిగి, సెకండాఫ్‌కి ఊతం అందించాడ‌ట‌. అంతా త‌లోచేయి వేస్తే.. స్క్రిప్టు పూర్త‌య్యింది. అయితే ఫైన‌ల్ అవుట్ పుట్ పై చిత్ర‌బృందం సంతృప్తిగా ఉంది. నితిన్ కెరీర్‌లో ఈ సినిమా ఓ మైల్ స్టోన్ అవుతుంద‌ని ద‌ర్శ‌క నిర్మాత‌లు గ‌ట్టిగా న‌మ్ముతున్నారు. సినీ నేప‌థ్యంలో సాగే సినిమా ఇది. నితిన్ జూనియ‌ర్ ఆర్టిస్టుగా న‌టిస్తున్నాడు. అందుకే ఈ సినిమాకి ఎక్స్‌ట్రా అనే పేరు ఖ‌రారు చేశారు.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.