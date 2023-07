బాలీవుడ్ భామ నోరా ఫ‌తేహికి మెగా ఛాన్స్ దొరికింది. వ‌రుణ్‌తేజ్ చిత్రంలో క‌తానాయిక‌గా ఆఫ‌ర్ అందుకొంది. వ‌రుణ్ తేజ్ క‌థానాయ‌కుడిగా `ప‌లాస` ఫేమ్ క‌రుణ కుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఓ చిత్రం రూపుదిద్దుకొంటున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇందులో ఓ క‌థానాయిక‌గా మీనాక్షి చౌద‌రిని ఎంచుకొన్నారు. ఇప్పుడు మ‌రో క‌థానాయిక‌గా నోరాకి ఛాన్స్ వ‌చ్చింది. నోరా ఎంట్రీని చిత్ర‌బృందం అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది. రేపు హైద‌రాబాద్‌లో ఈ చిత్రాన్ని లాంఛ‌నంగా ప్రారంభించ‌నున్నారు. 1960 ప్రాంతంలోని విశాఖ‌ట్నం నేప‌థ్యంలో సాగే క‌థ ఇది. ల‌వ్‌, యాక్ష‌న్‌, పిరియాడిక‌ల్ డ్రామా.. ఇవ‌న్నీ క‌ల‌గ‌లిపిన క‌థ అని తెలుస్తోంది. పేరున్న న‌టీన‌టులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఈ ప్రాజెక్టులో భాగం పంచుకోనున్నారు. వ‌రుణ్ హీరోగా న‌టించిన `గాంఢీవ‌ధార అర్జున‌` ఆగ‌స్టు 25న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఆ త‌ర‌వాత‌… రెగ్యుల‌ర్ షూటింగ్ మొద‌లుకానుంది.

