ఈవారం కూడా బాక్సాఫీసు ద‌గ్గ‌ర సంద‌డి క‌నిపించ‌బోతోంది. ఏకంగా ఆరు సినిమాలు తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతున్నాయి. అన్నీ కాస్తో.. కూస్తో క్రేజ్ ఉన్న సినిమాలే. రూల్స్ రంజ‌న్‌, మామా మ‌శ్చింద్ర‌, మంత్ ఆఫ్ మ‌ధు, మ్యాడ్‌, 800, చిన్నా… ఇవ‌న్నీ త‌మ అదృష్టాన్ని ప‌రీక్షించుకోబోతున్నాయి.

కిర‌ణ్ అబ్బ‌వ‌ర‌పు క‌థానాయ‌కుడిగా న‌టించిన చిత్రం రూల్స్ రంజ‌న్‌. కిర‌ణ్ గ‌త సినిమాలు బాక్సాఫీసు ద‌గ్గ‌ర బోల్తా కొట్టాయి. అయితే రూల్స్ రంజ‌న్ టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్ బాగున్నాయి. స‌మ్మోహ‌నుడా… పాట మంచి ఆద‌ర‌ణ ద‌క్కించుకొంది. ఈ నేప‌థ్యంలో రూల్స్ రంజ‌న్‌పై అంచ‌నాలు పెరిగాయి. సుధీర్ బాబు చేసిన మ‌రో కొత్త అటెమ్ట్… మామా మ‌శ్చింద్ర‌. ఇందులో సుధీర్ మూడు భిన్న‌మైన గెట‌ప్పుల్లో క‌నిపించ‌బోతున్నాడు. రైట‌ర్ హ‌ర్ష‌వ‌ర్థ‌న్ ద‌ర్శ‌కుడిగా మారిన సినిమా ఇది. కాబట్టి… మంచి అంచ‌నాలే ఏర్ప‌డ్డాయి. సితార ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంస్థ నుంచి వ‌స్తున్న మ‌రో సినిమా.. మ్యాడ్‌. గ‌ప్ చుప్‌గా షూటింగ్ జ‌రుపుకొని, ఈనెల 6న విడుద‌ల‌కు సిద్దంగా ఉంది. ట్రైల‌ర్ య‌మా క్రేజీగా ఉంది. పాట‌లూ హిట్ అయ్యాయి. కుర్రాళ్ల క‌థ ఇది. కాబ‌ట్టి యూత్‌ని ప‌ట్టేసే ఛాన్స్ వుంది. మంత్ ఆఫ్ మ‌ధు.. ఓ ఎమోష‌న‌ల్ డ్రామా. న‌వీన్ చంద్ర‌, స్వాతి జంట‌గా న‌టించారు. ట్రైల‌ర్ లో డెప్త్ క‌నిపిస్తోంది. ముత్త‌య్య ముర‌ళీధ‌ర‌న్ బ‌యోపిక్ గా వ‌స్తున్న `800`, సిద్దార్థ్ కొత్త సినిమా `చిన్నా` రెండూ అనువాదాలే. కానీ త‌మ‌కంటూ ఓ మార్కెట్ ఏర్ప‌ర‌చుకొన్నాయి. ఈ వారం ఈ ఆరు సినిమాల‌పైనా ఓ లుక్ వేయొ

