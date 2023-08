అదేంటో… అనిల్ సుంక‌ర జాత‌కం. ఆయ‌నక‌న్నీ డిజాస్ట‌ర్లే త‌గులుతుంటాయి. ఏజెంట్ ఫ్లాప్‌తో… అనిల్ సుంక‌ర నిండా మునిగాడు. ఇప్పుడు భోళా శంక‌ర్ అనే పిడుగు ప‌డింది. ఏజెంట్ తాలుకూ న‌ష్టాలు భ‌ర్తీ చేయాల‌ని – భోళా శంక‌ర్ విడుద‌ల‌కు ముందు ఏజెంట్ బ‌య్య‌ర్లు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు. ఆ సెటిల్‌మెంట్ల త‌ల‌నొప్పి వ్య‌వ‌హారంతోనే భోళా బిజినెస్ క్లోజ్ చేశాడు అనిల్ సుంక‌ర‌. చాలా ఏరియాల్లో సినిమాని మంచి రేటుకే అమ్మాడు. కొన్ని చోట్ల రీ రిలీజ్‌కి రెడీ అయ్యాడు.

కానీ భోళా విడుద‌ల‌కు ముందు.. అంటే గురువారం రాత్రి డ్రామా మొద‌లైంది. భోళా సినిమాని ఏరియాల వారిగా కొన్న బ‌య్య‌ర్లు అడ్వాన్సులు ఇచ్చి స‌రిపెట్టేశారు. పూర్తి సొమ్ము ఇవ్వ‌కుండా చేతులు ఎత్తేశారు. అన్ని ఏరియాల నుంచీ ఇదే ప‌రిస్థితి. రావాల్సిన డ‌బ్బుల‌న్నీ ఆగిపోయాయి. దానికి తోడు శాటిలైట్ డీల్ క్లోజ్ అయినా, కోర్టు స్టే వ‌ల్ల ఆ డ‌బ్బులూ రాలేదు. ఇంత పెద్ద సినిమా తీసి కూడా, చిరంజీవి ఉండి కూడా, ఈ సినిమాని కేవ‌లం అడ్వాన్సులు తీసుకొని విడుద‌ల చేసుకోవాల్సివ‌చ్చింది. ఇప్పుడు భోళా ఫ్లాప్ అయ్యింది. శ‌నివారం నుంచే వ‌సూళ్లు భారీగా డ్రాప్ అయ్యే ప్ర‌మాదం ఉంది. సినిమా కొన్న బ‌య్య‌ర్లు అడ్వాన్సులు ఇచ్చి స‌రిపెట్టేశారు. ఇక‌ప్పుడు సినిమా ఫ్లాప్ కాబ‌ట్టి, వ‌చ్చిన డ‌బ్బు కూడా వెన‌క్కి ఇవ్వ‌రేమో అనే అనుమానాలు వ్య‌క్తం అవుతున్నాయి. ఏజెంట్ దెబ్బ‌తో అనిల్ సుంక‌ర‌కు దిమ్మ తిరిగిపోయింది. ఇప్పుడు భోళాతో మ‌రింత కూరుకుపోయారాయ‌న‌.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.