శ్రీ‌కాంత్ అడ్డాల డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ `అన్నాయ్‌`. ఇద్ద‌రు స్టార్ హీరోలతో మ‌ల్టీస్టార‌ర్ సినిమాగా తీర్చిదిద్దాల‌న్న‌ది త‌న ప్ర‌య‌త్నం. క‌థ కూడా రెడీ. గీతా ఆర్ట్స్ లో ఈ క‌థ వినిపించారాయ‌న‌. కాక‌పోతే.. బ్ర‌హ్మోత్స‌వం త‌ర‌వాత ఓ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ శ్రీ‌కాంత్ కి అప్ప‌జెప్పాలంటే భ‌యం ప‌ట్టుకొంది. దాంతో.. నిర్మాత‌లు ఆచి తూచి అడుగు వేస్తున్నారు. `నార‌ప్ప‌`తో ఓకే అనిపించుకొన్నా, అది రీమేక్ కాబ‌ట్టి.. శ్రీ‌కాంత్ ని జ‌డ్జ్ చేయ‌లేక‌పోయారు. `పెద‌కాపు` రిజ‌ల్ట్ బ‌ట్టి… శ్రీ‌కాంత్ కి ఓ ఛాన్స్ ఇవ్వొచ్చ‌ని కొంత‌మంది నిర్మాత‌లు ఎదురు చూశారు. కానీ.. పెద‌కాపు అంద‌రినీ నిరాశ ప‌రిచింది. శ్రీ‌కాంత్ త‌న స్టైల్ కి దూరంగా వెళ్లి ఓ క‌థ చెప్పాల‌నుకొన్న ప్ర‌య‌త్నం బెడ‌సి కొట్టింది. పెద కాపు రిజ‌ల్ట్ బాగుంటే, అన్నాయ్ సినిమాని ప‌ట్టాలెక్కించ‌డానికి గీతా ఆర్ట్స్ ముందుకొచ్చేది. గీతా ఆర్ట్స్ కాక‌పోయినా, శ్రీ‌కాంత్ ఎవ‌రో ఓ నిర్మాత‌ని వెదికి ప‌ట్టుకొనేవాడు. కానీ.. `పెదకాపు` దారుణంగా బెడ‌సి కొట్ట‌డంతో.. అన్నాయ్ పై ఆశ‌లు పోయాయ్‌. శ్రీ‌కాంత్ అడ్డాల ప్ర‌తిభావంతుడే. ఆ విష‌యంలో ఎవ‌రికీ అనుమానాల్లేవు. పెదకాపు 2 ఎలాగూ రాద‌ని తేలిపోయింది. ఇప్పుడు చేయాల్సింద‌ల్లా.. కొత్త బంగారు లోకంలాంటి ఓ యూత్ ఫుల్ క‌థ‌ని ప‌ట్టుకొని, హిట్ కొట్టి చూపించ‌డం. ప‌ది కోట్ల బ‌డ్జెట్‌లో మినిమం గ్యారెంటీ సినిమా తీస్తే కానీ, ట్రాక్ లోకి రాడు. మ‌రి… ఆ మేర‌కైనా శ్రీ‌కాంత్ పై నిర్మాత‌లు రిస్క్ చేస్తారా? అనేది చూడాలి.

