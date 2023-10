ఏపీ ప్రభుత్వంపై ప్రజల న్యాయపోరాటం – హైకోర్టులో లక్షల పిటిషన్లు !

ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి ? ప్రజలకు న్యాయం. న్యాయబద్దమైన పాలన చేయాలి . కానీ అదే ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తుంటే ప్రజలకు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ? . న్యాయస్థానాలకే చెప్పుకోవాలి. ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తోందని ఇలా న్యాయస్థానాలకు చెప్పుకునే వారి సంఖ్య లక్షల్లో ఉంటోంది ఇది అత్యంత ఘోరమైన పరిస్థితి. దేశంలో మరే రాష్ట్రంలోనూ ఈ ప రిస్థితి ఉండదు. కానీ ఘనత వహించిన జగన్ రెడ్డి సర్కార్ పై ప్రజలు న్యాయపోరాటం చేస్తున్నారు. లక్షల్లో హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నారు.

బిల్లుల కోసం లక్షల మంది హైకోర్టు బాట

ప్రభుత్వం ఏ పని చేయాలన్నా… ప్రైవేటు కాంట్రాక్టర్లు చేయాల్సిందే. జగన్ రెడ్డి పర్యటనలకు పరదాలు కట్టాలన్నా ప్రైవేటు కాంట్రాక్టర్లే. అన్నీ పనులు చేయించుకుంటున్నారు కానీ బిల్లులు మాత్రం ఇవ్వడం లేదు. ఎన్ని సార్లు అడిగినా పట్టించుకోకపోతూండటంతో ఓపిక ఉన్న వాళ్లంతా హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నారు. చిన్నా చితకా కాంట్రాక్టర్లకు చేయాల్సిన చెల్లిపులు చేయకపోవడంతో హైకోర్టులో నాలుగు లక్షలకుపైగా పిటిషన్లు దాఖలైనట్లుగా తెలుస్తోంది. వీరిలో ఎక్కువ మంది వైసీపీ నేతలే. ప్రభుత్వం నుంచి బిల్లులు వస్తాయన్న ఆశతో పనులు చేశారు. ఆ పనులు ఇప్పించినందుకు కమిషన్లు కూడా పార్టీ నేతలకు ముట్టచెప్పారు. చివరికి రెంటికి చెడ్డ రేవడి అయ్యారు.

ఏ ప్రభుత్వంపై లేనన్ని కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు

స్వతంత్ర భారత చరిత్రలో కోర్టు ఆదేశాన్ని ధిక్కరించిన ప్రభుత్వాలు సిగ్గుతో తలదించుకునేవి. కానీ ఏపీ సర్కార్ కు కోర్టు ధిక్కరణ అనేది కామన్. కొన్ని వందల కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. కోర్టు ఆదేశాలను పట్టించుకోలేదని పదుల సార్లు ప్రభుత్వ అధికారులకు శిక్షలు విధించారు. అయినా ప్రభుత్వానికి సిగ్గు అనేదే లేదు. కోర్టును ఆశ్రయించిన వారికి మాత్రమే .. అదీ కూడా కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలైన తర్వాత మాత్రమే డబ్బులు ఇస్తున్నారు. చివరికి అమరావతి రైతుల కౌలు పరిస్థితిఅదే. కానీ బడా కాంట్రాక్టర్లకు వేల కోట్లు… అక్రమ పద్దతిలో చెల్లించేస్తున్నారు, దీని కోసం చెల్లింపుల సాఫ్ట్ వేర్‌ను కూడా మార్చేస్తున్నారు.

ప్రజల్ని సాంతం నాకేయడమే ప్రభుత్వం పని

జగన్ రెడ్డి సర్కార్ పని ప్రజల్ని సాంతం నాకేసి వాళ్లను పేదలను చేయడం అన్నట్లుగా ఉంది. బటన్ నొక్కి డబ్బులేస్తున్నామని ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. కానీ వేరే రూపంలో అంతకు మించి వసూలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల వాహన మిత్ర కింద… నియోజకవర్గానికి వెయ్యి మంది లబ్దిదారులకు రూ. పది వేల బ్యాంక్ అకౌంట్లలో వేసేందుకు బటన్ నొక్కారు. అవి పడ్డాయో లేదో కానీ.. కేవలం పెట్రోల్, డీజిల్ మీద పొరుగు రాష్ట్రంతో పోలిస్తే… ఓ సగటు ఆటోడ్రైవర్ నుంచి పాతిక వేలు వసూలు చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో తమపై ఫైన్లు వేసి వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని వారంటున్నారు. దాదాపుగా ప్రతి పథకంలోనూ ఇదే పరిస్థితి. ప్రభుత్వం తమను వేధిస్తోందని… తప్పుడు కేసులు పెడుతోందని హైకోర్టులో పదుల సంఖ్యలో పిటిషన్లు దాఖలైనట్లుగా చెబుతున్నారు.

ఏపీలో రాజ్యాంగం అనేది లేదని … పాలనను చూస్తే అర్థమైపోతుంది. పట్టించుకోవాల్సిన వ్యవస్థలు.. కేంద్రం తాము నిర్వీర్యం అయినట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఓ రాష్ట్ర భవిష్యత్ అంధకారంలోకి వెళ్లిపోయింది.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.