సుకుమార్ అంటే… రాజ‌మౌళికి ప్ర‌త్యేక‌మైన అభిమానం. సుకుమార్ సినిమాల్లో లాజిక్కులు, మ్యాజిక్కులు, హీరోని చూపించే విధానానికి అభిమానులే కాదు, జ‌క్క‌న్న కూడా ఫ్లాటైపోయాడు. అందుకే సుకుమార్ నీ, ఆయ‌న సినిమాల్నీ ప్ర‌త్యేక దృష్టితో చూస్తుంటారు. సుకుమార్‌కి కూడా రాజ‌మౌళి అంటే చాలా గౌర‌వం. ఈ విష‌యాన్ని చాలా సంద‌ర్భాల్లో చెప్పాడు కూడా. ఇప్పుడు ఆ అభిమానం, ఆ గౌర‌వం మ‌రోసారి ఇద్ద‌రూ చాటుకొన్నారు.

ఇటీవ‌ల‌ ‘పుష్ష 2’ సెట్లో రాజ‌మౌళి ప్ర‌త్య‌క్షం అయ్యారు. చిత్ర‌బృందంతో కాసేపు చిట్ చాట్ చేశారు. సుకుమార్ తీసిన ఓ సీన్ కూడా… ఆయ‌న క‌ళ్లారా చూసి ‘అద్భుతం’ అని కితాబు ఇచ్చి మ‌రీ వెళ్లారు. పుష్ష 2 షూట్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జ‌రుగుతోంది. అక్క‌డే.. మ‌హేష్ బాబు సినిమాకు సంబంధించి ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ వ‌ర్క్ మొద‌లెట్టారు రాజ‌మౌళి. ఈ సంద‌ర్భంగా ‘పుష్ష 2’ సెట్ కి వెళ్లారు. ఆ స‌మ‌యంలో బ‌న్నీతో పాటుగా మిగిలిన ప్ర‌ధాన తారాగ‌ణం అంతా సెట్లోనే ఉంది. దాదాపు అర‌గంట సేపు.. రాజ‌మౌళి సెట్లోనే గ‌డిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియో త్వ‌ర‌లో రాబోతోంద‌ని టాక్‌.

మ‌హేష్ చిత్రానికి సంబంధించిన ప‌నులు ముమ్మ‌రం చేశారు రాజ‌మౌళి. ఆయ‌న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోనే గ‌డుపుతున్నారు. మ‌హేష్ కూడా సెట్ కి వెళ్ల‌క ముందే కొన్ని ప్ర‌త్యేక క‌స‌రత్తులు చేయ‌బోతున్నాడు. ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ వ‌ర్క్ అంతా ఫిల్మ్ సిటీలోనే జ‌ర‌గ‌నుంది. ఇక మ‌హేష్ కూడా ఫిల్మ్ సిటీకే అంత‌కిత‌మ‌య్యే అవ‌కాశాలు క‌నిపించ‌బోతున్నాయి.

