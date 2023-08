ఎలా బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చిందో తెలీదు కానీ, ‘కల్కి’లో రాజ‌మౌళి న‌టిస్తున్నాడ‌న్న వార్త బ‌య‌ట‌కు పాకేసింది. ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియా అంత‌టా ఇదే చ‌ర్చ‌. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమాలో అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్‌, క‌మ‌ల్ హాస‌న్‌, దీపికా ప‌దుకొణె లాంటి స్టార్లు ఉన్నారు. రాజ‌మౌళి న‌టుడేం కాదు. కానీ ఫేమ్, క్రేజ్ వేరు. రాజ‌మౌళి గ‌నుక‌.. ఈ టీమ్ లో చేరితే.. ‘క‌ల్కి’కి కొత్త క్రేజ్ వ‌చ్చిన‌ట్టే.

ఇది వ‌ర‌కు కూడా రాజమౌళి కొన్ని సినిమాల్లో అతిథి పాత్ర‌ల్లో మెరిశాడు. కానీ ఈ సినిమాలో రాజ‌మౌళిది గెస్ట్ రోలేం కాదు. కాస్తో కూస్తో ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రేన‌ట‌. పూర్తి స్థాయి న‌టుడు చేయాల్సిన పాత్ర రాజ‌మౌళికి ద‌క్కింద‌ని చెప్పుకొంటున్నారు. అయితే.. రాజ‌మౌళి కూడా ఫుల్ బిజీనే. మ‌హేష్ ప్రాజెక్టులో బిజీగా ఉన్నాడు. ఆ స్క్రిప్టు ప‌నుల్లో త‌ల‌మున‌క‌లైపోయాడు. ఇలాంటి ద‌శ‌లో న‌టుడిగా ఓ సినిమా చేయ‌డానికి పెద్ద‌గా ఆసక్తి చూపించ‌క‌పోవొచ్చు. కాక‌పోతే.. ‘ప్రాజెక్ట్ కే’ క్రేజ్ వేరు. ఉద్దండులంతా క‌లిసి చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఇది. పైగా ప్ర‌భాస్ తో రాజ‌మౌళికి ఉన్న అనుబంధం వేరు. ప్ర‌భాస్ కోస‌మైనా రాజ‌మౌళి ఈ సినిమా ఒప్పుకొనే ఛాన్సుంది.

అయితే ఈ విష‌యంపై చిత్ర‌బృందం ఇంకా స్పందించ‌లేదు. ఇది వ‌ర‌కు కూడా క‌మ‌ల్ హాస‌న్ విల‌న్ పాత్ర పోషిస్తున్నాడన్న వార్త చిత్ర‌బృందం చెప్ప‌క‌ముందే బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. అంద‌రికీ తెలిశాకే… ‘ఈ సినిమాలో క‌మ‌ల్ కూడా ఉన్నారు’ అని క్లారిటీ ఇచ్చింది టీమ్. ఇప్పుడూ అదే జరుగుతుందేమో..?

