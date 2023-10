డిసెంబ‌రు 22నే టార్గెట్ చేశాయి రెండు పెద్ద సినిమాలు. ఒక‌టి.. స‌లార్‌, మ‌రోటి డంకీ. రెండూ క్రేజీ ప్రాజెక్టులే. పాన్ ఇండియా సినిమాలే. ఒకే రోజున రెండు భారీ సినిమాలు రావ‌డం ప్రేక్ష‌కుల‌కు కిక్కే. కానీ.. నిర్మాత‌ల‌కే చిక్కులు. ఒకే రోజు వ‌సూళ్లు, థియేట‌ర్లు పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే..ఎవ‌రో ఒక‌రు త‌గ్గాల్సిందే. అందుకే ఇద్ద‌రు నిర్మాత‌ల మ‌ధ్యా పంచాయితీ మొద‌లైంది.

డిసెంబ‌రు 22న వ‌స్తున్నాం అని డంకీ ఎప్పుడో చెప్పేసింది. సినిమా ప్ర‌క‌టించిన నాటికే.. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స‌య్యింది. సెప్టెంబ‌రు 28న రావాల్సిన స‌లార్‌.. వాయిదా ప‌డుతూ ప‌డుతూ డిసెంబ‌రు 22కి చేరింది. అంటే… డిసెంబ‌రు 22న ముందుగా క‌ర్చీఫ్ వేసింది డంకీనే. ఏర‌కంగా చూసినా డిసెంబ‌రు 22పై స‌ర్వ హ‌క్కులూ డంకీవే. ముందు ఎవ‌రు రిలీజ్ డేట్ ప్ర‌క‌టిస్తే.. వాళ్ల‌కే ఛాన్స్ ఇవ్వాల‌న్న‌ది చిత్ర‌సీమ‌లో ఉన్న అలిఖిత నిబంధ‌న‌. తెలుగు చిత్ర‌సీమ‌లోనూ అదే అప్లై చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు కూడా `డంకీ` టీమ్ అదే మంత్రం జ‌పిస్తోంది. `డిసెంబ‌రు 22న రావాల‌ని ముందు మేం ఫిక్స‌య్యాం. కాబ‌ట్టి స‌లార్ మాకు దారి వ‌ద‌లాలి` అని ప‌ట్టుప‌డుతున్న‌ట్టు టాక్‌. అంత‌గా వీలుకాని ప‌క్షంలో.. ఒక‌రోజు ముందో, వెనుకో విడుద‌ల చేసుకోవ‌చ్చ‌ని డంకీ టీమ్ అంటోంద‌ట‌. దీనిపై… స‌లార్ టీమ్ కూడా తీవ్రంగా చ‌ర్చిస్తోంది. కాక‌పోతే డిసెంబ‌రు 22 చాలా క్రేజీ డేట్‌. ఆరోజు వ‌స్తే… క్రిస్మ‌స్ సెల‌వుల్నిఫుల్ గా క్యాష్ చేసుకోవొచ్చు. ఈ విష‌యంలోనే త‌ర్జ‌న భ‌ర్జ‌న‌లు ప‌డుతోంది టీమ్‌.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.