గ‌త‌వారం బాక్సాఫీసు కొత్త సినిమాల్లేక వెల‌వెల‌పోయింది. `స‌ప్త సాగ‌రాలు దాటి` అనే ఓ డబ్బింగ్ సినిమా వ‌చ్చింది కానీ, ఎలాంటి ప్ర‌భావం చూపించ‌లేక‌పోయింది. ఈసారి… ఏకంగా మూడు క్రేజీ సినిమాలు విడుద‌ల‌కు సిద్ధ‌మ‌య్యాయి. నిజానికి సెప్టెంబ‌రు 28న స‌లార్ వ‌స్తుంద‌ని అంతా భావించారు. స‌లార్ రాక‌పోయే స‌రికి.. మిగిలిన సినిమాలు రిలీజ్‌కి రెడీ అయ్యాయి. స్కంధ‌, పెదకాపు 1 తో పాటుగా చంద్ర‌ముఖి 2 ఈ పోటీలో ఉన్నాయి.

రామ్ – బోయ‌పాటి శ్రీ‌ను కాంబోలో రూపొందిన చిత్రం స్కంద‌. అఖండ త‌ర‌వాత బోయ‌పాటి నుంచి వ‌స్తున్న సినిమా ఇది. ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్‌తో.. రామ్ కూడా ఫామ్ లోకి వ‌చ్చాడు. ప్ర‌చార చిత్రాలు చూస్తే… ఫుల్ మాస్ మిల్స్ సినిమా అనిపిస్తోంది. బాక్సాఫీసు ద‌గ్గ‌ర‌కు ఓ ప‌క్కా మాస్ సినిమా వ‌చ్చి చాలా రోజులైంది. సో… స్కంద‌తో మాస్ ఆక‌లి తీరిన‌ట్టే. వ‌రుస హిట్ల‌తో దూసుకుపోతున్న శ్రీ‌లీల ల‌క్కీ హ్యాండ్ ఈ సినిమాకి మ‌రో ప్ర‌ధాన ఆక‌ర్ష‌ణ‌. ఈ నెల 28న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీసు ముందుకు రాబోతోంది.

ఇక‌… ఫ్యామిలీ సినిమాల‌కు కేరాఫ్ అడ్ర‌స్స్ గా నిలిచిన శ్రీ‌కాంత్ అడ్డాల నుంచి వ‌స్తున్న స‌ర్‌ప్రైజింగ్ సినిమా… పెద‌కాపు. ఇదో పొలిటిక‌ల్ డ్రామా. ఓ కొత్త కుర్రాడిపై రూ.45 కోట్లు పెట్టుబ‌డి పెట్టి తీసిన సినిమా. టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్ చాలా ఇంటెన్స్ తో క‌నిపిస్తున్నాయి. శ్రీ‌కాంత్ అడ్డాల కూడా ఓ కీల‌క పాత్ర‌పోషించారు. 1982 నేప‌థ్యంలో సాగే క‌థ ఇది. అప్పుడే టీడీపీపార్టీ పుట్టింది. ఈ సినిమాకీ, టీడీపీ పార్టీకి కూడా ఓ లింక్ ఉన్న‌ట్టు స్ప‌ష్టంగా అర్థ‌మ‌వుతోంది. అన‌సూయ‌, రావు ర‌మేష్‌, నాగ‌బాబు కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు. 29న విడుద‌ల అవుతోంది.

ర‌జ‌నీకాంత్ – పి.వాసు కాంబోలో వ‌చ్చిన చంద్ర‌ముఖి సూప‌ర్ డూప‌ర్ హిట్. ఇప్పుడు చంద్ర‌ముఖి 2 వ‌స్తోంది. ర‌జ‌నీ స్థానంలో లారెన్స్ రాఘ‌వ న‌టించాడు. కంగ‌నారనౌత్ చంద్ర‌ముఖి అవ‌తారం ఎత్త‌డం.. ఈ సినిమాలో ప్ర‌ధాన ఆక‌ర్ష‌ణ‌. లారెన్స్ థ్రిల్ల‌ర్ క‌థ ఎప్పుడు తీసుకొన్నా హిట్టు కొట్టాడు. పైగా చంద్ర‌ముఖి ఫ్రైంచైజీ నుంచి వ‌స్తున్న సినిమా ఇది. అందుకే అంద‌రి క‌ళ్లూ ఈ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. ఈనెల 28న ఈ సినిమా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ మూడు సినిమాల్లో ఏ ఒక్క‌టి ఆడినా.. బాక్సాఫీసు ద‌గ్గ‌ర ఓ రెండు వారాలు సంద‌డి కొన‌సాగుతుంది.

