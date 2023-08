సెట్స్‌పై ఉన్న మ‌రో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్.. ‘గేమ్ ఛేంజ‌ర్‌’. రామ్ చ‌ర‌ణ్ – శంక‌ర్ – దిల్ రాజు ఈ పేర్ల‌ని ప‌క్క ప‌క్క‌న చూస్తుంటేనే చూడ ముచ్చ‌ట‌గా అనిపిస్తోంది. అభిమానుల్లో భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. ఆర్‌.ఆర్‌.ఆర్ త‌ర‌వాత చ‌ర‌ణ్ చేస్తున్న సినిమా కాబ‌ట్టి… త‌ప్ప‌కుండా బ‌జ్ ఉంటుంది. అయితే ప్రాక్టిక‌ల్ గా ఈ టీమ్‌కి ఎదుర‌వుతున్న ప‌రిస్థితులు వేరు. సెట్లో జ‌రుగుతున్న ర‌చ్చ వేర‌న్న‌ది ఇన్ సైడ్ వ‌ర్గాల టాక్.

రూపాయి ఖ‌ర్చు పెట్టాల్సిన చోట ప‌ది రూపాయ‌ల బ‌డ్జెట్ వేయ‌డం శంక‌ర్‌కి అల‌వాటే. శంకర్ అంటే నిర్మాత‌లు భ‌య‌ప‌డేది అందుకే. ఇండియ‌న్ 2 ఎఫెక్ట్ తో శంక‌ర్ మారిపోయాడు, ఇది వ‌ర‌క‌టిలా దుబారా చేయ‌డం లేద‌ని అంతా న‌మ్మారు. కానీ అలాంటి ప‌రిస్థితి `గేమ్ ఛేంజ‌ర్‌` సెట్స్‌లో క‌నిపించ‌డం లేద‌ని టాక్‌. ఇటీవ‌ల ఓ రోజంతా క‌ష్ట‌ప‌డి తీసిన షాట్స్ అన్నీ – డ‌స్ట్ బిన్‌లో వేసి, చిత్ర‌బృందం అవాక్క‌య్యేలా చేశాడ‌ట శంక‌ర్‌. ఇదే మొద‌లు కాదు, ఇదే ఆఖ‌రూ కాదు. ఇది వ‌ర‌కు ‘గేమ్ ఛేంజ‌ర్‌’ విష‌యంలోనే ఇలాంటి అనుభ‌వాలు దిల్ రాజుకి చాలా ఎదుర‌య్యాయ‌ని టాక్. దిల్ రాజు దుబారా భ‌రించ‌ని నిర్మాత‌. ప‌ర్‌ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ తో సినిమాలు తీస్తుంటాడు. అయితే శంక‌ర్ విష‌యంలో త‌న ప్లానింగ్ త‌ప్పుతోంది. శంకర్ వ్య‌వ‌హార శైలి దిల్ రాజుకి బొత్తిగా న‌చ్చ‌డం లేదు. కాక‌పోతే సినిమా అయ్యేంత వ‌ర‌కూ ఓపిక ప‌ట్టడం మిన‌హా త‌న ముందు మ‌రో మార్గం లేదు. అప్ప‌టికీ కొన్ని సీన్స్‌.. రెండో యూనిట్ తో కామ్ గా తీస్తూనే ఉన్నారు. ఈ సెకండ్ యూనిట్ కి `హిట్` ఫేమ్ శైలేష్ కొల‌ను మార్గ ‘ద‌ర్శ‌క‌త్వం’ వ‌హిస్తున్న‌ట్టు టాక్‌.

