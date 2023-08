జైల‌ర్ తో త‌న త‌డాఖా చూపించాడు ర‌జ‌నీకాంత్. ఇప్పుడు `జై భీమ్` ఫేమ్ జ్ఞాన‌వేల్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ కీల‌క పాత్ర పోషిస్తుండ‌డం విశేషం. దాదాపు 32 ఏళ్ల త‌ర‌వాత‌… ర‌జ‌నీ, అమితాబ్ క‌లిసి న‌టిస్తున్న సినిమా ఇది. ఇందులో ఓ యంగ్ హీరో పోషించాల్సిన పాత్ర ఉంది. అందులో నాని న‌టిస్తాడ‌ని ప్ర‌చారం జ‌రిగింది. చిత్ర‌బృందం కూడా నానిని సంప్రందించింది. ర‌జ‌నీ, అమితాబ్ క‌లిసి న‌టిస్తున్న సినిమా కాబ‌ట్టి.. నాని ఓకే చెప్పేస్తాడ‌ని, ఈ కాంబో ఖాయం అవుతుంద‌ని అనుకొన్నారు. మ‌రి ఇంత‌లోనే ఏమైందో.. ఆ ఆఫ‌ర్ శ‌ర్వానంద్ చేతికి వెళ్లిపోయింది. ఆఫ‌ర్ రాగానే.. మ‌రో ఆలోచ‌న లేకుండా శ‌ర్వా ఈ సినిమా చేయ‌డానికి ఒప్పుకొన్నాడ‌ట‌. ఓర‌కంగా చెప్పాలంటే అమితాబ్‌, ర‌జ‌నీ లాంటి దిగ్గ‌జాల‌తో ప‌ని చేయ‌డం.. శ‌ర్వాకి గోల్డెన్ ఛాన్స్ లాంటిది. త్వ‌ర‌లోనే ఈ సినిమా టైటిల్ ఎనౌన్స్ చేయ‌డంతో పాటు, ఫ‌స్ట్ లుక్ ని విడుద‌ల చేయ‌డానికి స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు.

