తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పెద్ద ఎత్తన చేరికలు జరుగుతున్నాయి. బలమైన నేతలు అనుకున్న వారు వచ్చి చేరుతున్నారు. అయితే వారికి సీట్లివ్వడానికి సిద్ధమైతే.. ఇప్పటి వరకూ పార్టీ కోసం పని చేసిన వారు అసంతృప్తికి గురై పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. మైనంపల్లి హన్మంతరావు చేరిక కారణంగా మల్కాజిగిరి, మెదక్ నియోజకవర్గాలకు చెందిన కాంగ్రెస్ ఇంచార్జులు పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పారు. వారిని రాహుల్ వద్దకు తీసుకెళ్లి.. పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రాధాన్యం ఇస్తామని హామీలు ఇప్పించినా ప్రయోజనం లేకపోియంది.

కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపిక కోసం ఈ సారి ఒక్కటే ప్రామాణికం పెట్టుకుంది. అదే గెలుపు గుర్రం. కాంగ్రెస్‌ గెలుపు గుర్రాలు అనుకున్న వారిని పిలిచి మరీ టిక్కెట్లు ఆఫర్ చేసి పార్టీలో చేర్చుకుంటోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ ఎన్నికలు చాలా కీలకంగా ఆరు నెలల కిందటి వరకూ నీరసంగా ఉన్న పార్టీకి బీజేపీ తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల మేలు జరిగింది. కర్ణాటక ఎన్నికల్లో వచ్చిన గెలుపుతో ఆ పార్టీలో ఉత్సాహం కనిపించింది. బీజేపీలో చేరికలు లేకపోగా.. బీఆర్ఎస్ నుంచి టిక్కెట్ దక్కని వాళ్లంతా కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారు. గెలిచే చాన్స్ ఉందనుకున్న వారందర్నీ పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నారు.

చేరికల వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతున్న నేతల్ని బుజ్జగించడంలో మాత్రం విఫలమవుతున్నారు. మైనంపల్లిని చేర్చుకునే సమయంలో.. మల్కాజిగిరి టిక్కెట్ కోసం ఆశలు పెట్టుకున్న నందికంటి శ్రీధర్ ను రేవంత్ రెడ్డి రాహుల్ గాంధీ వద్దకు తీసుకెళ్లి భవిష్యత్‌పై భరోసా ఇప్పించారు. కానీ ఆయన పార్టీలో ఉండటం లేదు. రాజీనామా చేసేశారు. మెదక్ ఇంచార్జి కంఠారెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి, మెదక్ సేవాదళ్ చైర్మన్ వంటి వారు కూడా రాజీనామా చేసి బీఆర్ఎస్‌లో చేరబోతున్నారు. మరికొంత మంది అసంతృప్త వాదులతోనూ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. లిస్ట్ ప్రకటించిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలోని అసంతృప్త వాదుల్ని ఖాళీ చేయిస్తామని బీఆర్ఎస్ నేతలు అంటున్నారు.

