వైజ‌యంతీ మూవీస్ బ్యాన‌ర్ కింద ఎదుగుతున్న మ‌రో మొక్క‌.. స్వ‌ప్న సినిమాస్‌. చిన్న సినిమాల‌తో ప్ర‌యాణం ప్రారంభించి.. ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో క్రేజీ సినిమాల నిర్మాణ సంస్థ‌గా పేరు తెచ్చుకొంది. వెబ్ సిరీస్ ప్ర‌పంచంలోనూ అడుగు పెట్టింది. అమేజాన్ వేదిక‌గా రూపొందించిన తొలి వెబ్ సిరీస్ `కుమారి శ్రీ‌మ‌తి` ఈ శుక్ర‌వార‌మే విడుద‌లైంది. తెలుగులో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ చాలా వెబ్ సిరీస్‌లు వ‌చ్చాయి. కానీ వెబ్ సిరీస్ నాడి పట్టుకొని, ఆ ఫార్మెట్ ని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకొని రూపొందించిన తొలి వెబ్ సిరీస్ ఇదే అనిపిస్తోంది. పైగా ఓ ఫ్యామిలీ డ్రామాని వెబ్ సిరీస్ కొల‌త‌ల‌కు త‌గిన‌ట్టుగా అడ్జ‌స్ట్ చేయ‌డం కూడా మామూలు విష‌యం కాదు.

క్వాలిటీలో… స్వ‌ప్న సినిమా త‌న స్టాండ‌ర్డ్ నిచూపించింది. ప్ర‌తీ చిన్న పాత్ర‌కూ పేరున్న న‌టుడ్ని తీసుకురావ‌డం, లైవ్ లొకేష‌న్ల‌లో వెబ్ సిరీస్ రూపొందించ‌డం… కుమారి శ్రీ‌మ‌తిలో క‌నిపించాయి. స్టార్ కాస్ట్ కే ఫుల్ మార్కులు ప‌డిపోయాయి. అవ‌స‌రాల శ్రీ‌నివాస్ అందించిన సంభాష‌ణ‌లు మ‌రో ప్ల‌స్ పాయింట్‌. ఆ డైలాగులు సినిమా కొల‌త‌ల్లో ఉన్నాయి. ఈమ‌ధ్య ఇన్ని మంచి డైలాగులు ఓ వెబ్ సిరీస్‌లో వినిపించ‌డం ఇదే తొలిసారి. ఫ్యామిలీ ఎమోష‌న్స్ తో ఓ క‌థ చెబుతున్న‌ప్పుడు సెకండ్ సీజ‌న్‌పై ఆస‌క్తి క‌లిగించేలా క‌థ‌ని ముగించ‌డం చాలా క‌ష్టం. ఆ విష‌యంలోనూ కుమారి శ్రీమ‌తి స‌క్సెస్ అయ్యింది. స్వ‌ప్న సినిమాస్ నుంచి భ‌విష్య‌త్తులో మ‌రిన్ని వెబ్ సిరీస్‌లు రావ‌డానికి కుమారి శ్రీ‌మ‌తి బూస్ట‌ప్ అందించిన‌ట్టైంది.

