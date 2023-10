టైమ్స్ నౌ- ఈటీజీ సర్వే చేసేది తాడేపల్లిలో – ఇదిగో సాక్ష్యాలతో సహా అసలు బాగోతం !

గత మూడు నెలలుగా ఏపీలో ఉన్న పార్లమెంట్ స్థానాల్లో ఇరవై చోట్ల వైసీపీ గెలుస్తుందని టైమ్స్ నౌ చానల్ ఓ సర్వే ప్రతి నెలా వేస్తోంది. ఈ సంస్థ గతంలో ఎప్పుడూ వినని.. ఎవరూ పట్టించుకోని.. ఎవరికీ తెలియని ఈటీజీ అనే కంపెనీకి క్రెడిట్స్ ఇస్తోంది . అంటే ఎయిర్ టైమ్ టైమ్స్ నౌ చానల్ ది.. కానీ సర్వే మాత్రం ఈటీజీది. గతంలో ఈటీజీతో కలిసి టైమ్స్ నౌ ఎలాంటి సర్వేలు చేయలేదు. మొదటిసారిగా చేస్తోంది. ఇదే టైమ్స్ నౌ సీఓటర్, యాక్సిస్ మై ఇండియా వంటి సుప్రసిద్ధ సంస్థలతోనూ గతంలో కొలాబరేట్ అయింది. మరి ఇప్పుడు ఈ ఈటీజీ సంస్థ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది…?. అసలు ఈ సంస్థ ఎక్కడ సర్వేలు చేస్తుంది ? . వీటి గురించి తెలిస్తే ఎవరికైనా మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే.

ఈటీజీ సంస్థ పుట్టింది తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌లో !

వైసీపీకి పాతిక పార్లమెంట్ సీట్లు వస్తాయని సర్వేలు ప్రకటిస్తున్న ఈటీజీ సంస్థ … యజమాన కంపెనీలు యోగి స్ట్రాటజీస్ ఎల్ ఎల్పీ, విదుర కన్సల్టింగ్ కంపెనీలు. ఈ సంస్థ ఎక్కడో ఢిల్లీలో పుట్టలేదు. తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌లో పుట్టింది. హైదరాబాద్ లోని శేరిలింగంపల్లి సందుల్లో రిజిస్టర్ అయింది. ఎందుకంటే ఈటీజీ కంపెనీని నడిపిస్తున్న రెండు కంపెనీల డైరక్టర్ అవినాష్ ఇరగవరపు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ జీతగాడు. జగన్ రెడ్డి కోసం సర్వే కంపెనీని ఏర్పాటు చేసి.. ఇలా పాతికకు పాతిక సీట్లు వస్తాయని ప్రజల్ని నమ్మించేందుకు పెయిడ్ సర్వేలను ప్రజల మీదకు వదిలేస్తున్నారు.

ట్రాక్ రికార్డే లేని ఈటీజీ సంస్థ !

ఈటీజీ సంస్థకు ఎలాంటి ట్రాక్ రికార్డు లేదు. అసలు ఉద్యోగులు లేరు. సర్వేలు చేసే సామర్థ్యం లేదు. అసలు ఫీల్డ్ లోకి వెళ్లే ఉద్యోగులే లేరు. మరి సర్వేలు ఎలా చేస్తుంది ?. తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లో పేపర్లు రెడీ చేసుకుని… దాన్నే సర్వేగా నమ్మించేందుకు అవసరమైన సరంజామాను సిద్ధం చేసుకుని జాతీయ మీడియా వద్దకు వెళ్తున్నారు అవినాష్ ఇరగవరపు. ఈటీజీ సంస్థకు చెందిన లోగోను రిజిస్టర్ చేసే విషయంలో అవినాష్ ఇరగవరపు దొరికిపోయారు. ఆయన భార్యను డైరక్టర్ గా పెట్టి కంపెనీల కథ నడుపుతున్నారు.

సీఎంవోలో ఏటా రూ. యాభై లక్షల జీతభత్యాలతో ఉద్యోగం చేస్తున్న అవినాష్ ఇరగవరపు

అవినాష్ ఇరగవరపు సీఎంవోలో ఉద్యోగి కూడా. ఆయన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కాదు. కానీ జగన్ రెడ్డి సీఎం అవగానే… ఆయనకు సీఎంవోలో పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్ అనే ఉద్యోగం క్రియేట్ చేశారు. ఆయన జీత భత్యాలు, అలవెన్స్ లు కేబినెట్ మినిస్టర్ కన్నా ఎక్కువ. ఏటా కనీసం అన్నీ కలిపి రూ. యాభై లక్షలు వరకూ డ్రా చేస్తూంటారు.. ఆయనను ఇలాంటి వాటికి ఎక్కువగా సీఎంవో వినియోగించుకుంటూ ఉంటుంది. మార్గదర్శి, తో పాటు టీడీపీపై అక్రమ కేసులు పెట్టి… వాటిని మేనేజ్ చేయడంలోనూ .. ఎగ్జిక్యూటివ్ గా వ్యవహరిస్తూంటారు. ఢిల్లీలో సీఐడీ చీఫ్ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాట్లు చేసింది కూడా ఈ అవినాష్ ఇరగవరపునే.

ప్రజాధనంతో బ్రాండ్ బిల్డింగ్ పేరుతో టైమ్స్ నౌ ఎయిర్ టైమ్ కొన్న ప్రభుత్వం

దిక్కూ మొక్కూ లేని సంస్థ… ఊరూపేరూ లేని నివేదికలతో సర్వేలను ఇస్తే టైమ్స్ నౌ ఎందుకు ప్రకటిస్తుంది అనే డౌట్ చాలా మందికి రావొచ్చు. కానీ ఇక్కడ అసలు విషయం ఉంది. ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే… టైమ్స్ నౌతో పాటు మరికొన్ని జాతీయ మీడియా కంపెనీలకు ప్రజాధనం దోచి పెట్టారు. టైమ్స్ నౌకు జగన్ రెడ్డికి బ్రాండ్ బిల్డింగ్ పేరుతో ఏటా రూ. ఎనిమిదిన్నర కోట్లు చెల్లించేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఆ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ ఈ సర్వేలే. అందుకే టైమ్స్ నౌ కూడా ….ఇది తమ సర్వే అని చెప్పుకోవడం లేదు. ఈటీజీ పేరుతో నడిపించేస్తోంది.

ఇతర సర్వేల సంస్థలనూ మేనేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్న అవినాష్ ఇరగవరపు

ఇటీవల ఇండియా టుడే మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్ ఫలితాలను వెల్లడించింది. సీఓటర్ సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ సంస్థ అన్ని రాష్ట్రాల ఫలితాలను ప్రకటించింది కానీ ఏపీ గురించి వెల్లడించలేదు. ఎందుకంటే ఆ సర్వేలో టీడీపీకి 15కిపైగా లోక్ సభ స్థానాలు వస్తాయని తేలింది. ఈ విషయం తెలియడంతో ఫలితాలను ట్విస్ట్ చేయాలని అవినాష్ ఇరగవరపు ఇండియా టుడే టీమ్ ని కోరింది. ప్రభుత్వం నుంచి ఇండియా టుడేకీ ప్రయోజనాలు అందాయి. అయినప్పటికీ అది తమ విధానాలకు విరుద్దమని రాజ్ దీప్ సర్దేశాయ్ చెప్పినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో మధ్యే మార్గంగా ఏపీ ఫలితాలు ప్రకటించవద్దని ఒప్పందం చేసుకున్నారు. అయితే సీఓటర్ యజమాని యశ్వంత్ దేశ్ ముఖ్… ఎనాలసిస్‌లో నోరు జారి ఏపీలో పరిస్థితిని చెప్పడంతో ఒక్క సారిగా వైరల్ అయింది.

ప్రజాధనాన్ని దోచి పెట్టి .. ఓ మాఫియాలాగా సర్వేల్ని సైతం ట్విస్ట్ చేస్తూ.. ప్రజల్ని మోసం చేద్దామనుకుంటున్నారు జగన్ రెడ్డి. కానీ ప్రజలు జగన్ రెడ్డి కంటే తెలివైన వాళ్లు అని నిరూపించే సమయం దగ్గరకు వచ్చేసింది.

