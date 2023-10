ఈ సంక్రాంతి మామూలుగా ఉండ‌డం లేదు. ఎప్పుడూ లేన‌న్ని సినిమాలు బాక్సాఫీసు వార్‌కి సిద్ధం అవుతున్నాయి. మ‌హేష్‌ గుంటూరు కారం, ర‌వితేజ ఈగ‌ల్‌, విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌- ప‌ర‌శురామ్ సినిమా, హ‌నుమాన్‌, నాగార్జున నా సామిరంగ‌.. వీటితో పాటుగా త‌మిళం నుంచి లాల్ స‌లామ్‌, ఆయాల‌న్ కూడా ఈ బ‌రిలో ఉన్నాయి.

సంక్రాంతి అంటే.. తెలుగు సినిమాకి సూపర్ సీజ‌న్‌. ఎన్ని సినిమాలొచ్చినా చోటు ఉంటుంది. సినిమా బాగుంటే వ‌సూళ్ల వ‌ర్షం కురుస్తుంది. యావ‌రేజ్ సినిమాలూ సూప‌ర్ హిట్ట‌యిపోయే సీజ‌న్ ఇదే. అందుకే ఇంత డిమాండ్‌. అందుకే సంక్రాంతి బ‌రిలో సినిమాని నిలిపడంపై ద‌ర్శ‌క నిర్మాత‌లు దృష్టి సారిస్తుంటారు. ఈసారీ.. సినిమాలు పోటెత్తుతున్నాయి. సంక్రాంతికి ఎట్టి ప‌రిస్థితుల్లోనూ త‌మ సినిమాల్ని విడుద‌ల చేయాల‌ని స్టార్ ద‌ర్శ‌కులు భావిస్తున్నారు.

త్రివిక్ర‌మ్ దృష్టంతా గుంటూరు కారంపై ఉంది. ఈ సినిమా శ‌ర వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకొంటోంది. సంక్రాంతి కంటే ముందే రావాల్సిన సినిమా ఇది. కానీ.. అనివార్య కార‌ణాల వ‌ల్ల వాయిదా ప‌డుతూ వ‌చ్చింది. రీషూట్ల వ‌ల్ల కూడా ప్రాజెక్ట్ ఆల‌స్యం అయ్యింది. సంక్రాంతి రేసులో సినిమా ఉంటుందా, లేదా? అనే అనుమానాలూ నెల‌కొన్నాయి. అయితే ఎట్టి ప‌రిస్థితుల్లోనూ ఈసినిమాని సంక్రాంతికే విడుద‌ల చేస్తామ‌ని చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. స్క్రిప్టు విష‌యంలో ఏమాత్రం రాజీ ప‌డ‌ని స్వ‌భావం త్రివిక్ర‌మ్‌ది. అందుకే ఆయ‌న సినిమాలు ఆల‌స్య‌మ‌వుతాయి. కానీ సెట్స్‌పై వెళ్లాక చ‌క చ‌కపూర్త‌వుతాయి. గుంటూరుకారం సినిమానీ అనుకొన్న స‌మ‌యానికి రెడీ చేయాల‌ని త్రివిక్ర‌మ్ రేయింబ‌వ‌ళ్లూ క‌ష్ట‌ప‌డుతున్నాడు. ఇది వ‌ర‌కెప్పుడూ లేనంత ఒత్తిడి ఆయ‌న పై ఉంద‌న‌డంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

ప‌ర‌శురామ్ కి కూడా ట‌ఫ్ టాస్కే. స‌ర్కారు వారి పాట త‌ర‌వాత ప‌ర‌శురామ్ సినిమా రాలేదు. ఎట్ట‌కేల‌కు విజ‌య్ సినిమా ప‌ట్టాలెక్కించాడు. ఈ సినిమాని సంక్రాంతికి తీసుకురావాల‌ని దిల్ రాజు ముందే డిసైడ్ అయ్యాడు. అందుకే సినిమాని చ‌క చ‌క పూర్తి చేసే ప‌నిలో ఉన్నాడు ప‌ర‌శురామ్. ఈమ‌ధ్యే ప‌ట్టాలెక్కిన `నా సామి రంగ‌` కూడా సంక్రాంతికే డేట్ ఫిక్స్ చేసుకొంది. ఓ వైపు బిగ్ బాస్ చేసుకొంటూనే, మ‌రోవైపు నా సామిరంగ‌కి డేట్లు ఇస్తున్నాడు నాగ్. నాన్ స్టాప్ షెడ్యూల్ తో.. ఈ సినిమాని పూర్తి చేయాల‌న్న కృత నిశ్చ‌యంతో ఉన్నాడు నాగ్‌. నాగ్ కి ఇది 99వ సినిమా. కాబ‌ట్టి..త్వ‌ర‌గా పూర్తి చేసి వందో సినిమా ప‌నులు ప్రారంభించాల‌న్న‌ది త‌న ప్లాన్‌.

ర‌వితేజ ఈగ‌ల్ విష‌యంలోనూ ఒత్తిడి ఉంది. ఎందుకంటే ర‌వితేజ చేతి నిండాసినిమాలే. టైగ‌ర్ నాగేశ్వ‌ర‌రావు విడుద‌లైనంత వ‌ర‌కూ ఈగ‌ల్ పై ర‌వితేజ దృష్టి పెట్ట‌లేడు. ఈనెల 20 త‌ర‌వాతే… ఈగ‌ల్ ప‌నులు మొద‌ల‌వుతాయి. సంక్రాంతికి ఈ సినిమా రావ‌డం ర‌వితేజ‌కు కూడా కీల‌క‌మే. త‌మిళ సినిమాల విష‌యంలో ఇంత ఒత్తిడి లేదు. ఎందుకంటే లాల్ స‌లామ్ షూటింగ్ దాదాపు పూర్త‌యిపోయింది. శివ కార్తికేయ‌న్ సినిమా కూడా అంతే. ఎటొచ్చి… మ‌న ద‌ర్శ‌కుల‌పైనే ఒత్తిడి. హ‌నుమాన్ కూడా సంక్రాంతి బ‌రిలో ఉంది. కాక‌పోతే.. ఈ సినిమా పొంగ‌ల్ కి రాక‌పోవొచ్చు. ఇన్ని సినిమాల‌పై పోటీ ప‌డ‌డం హ‌నుమాన్ కి మంచిది కాదు. అందుకే ఈ సినిమా ఫిబ్ర‌వ‌రిలో గానీ, వేస‌విలో గానీ విడుద‌ల‌య్యే ఛాన్స్ ఉంద‌ని టాక్‌.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.