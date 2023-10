ఏపీ హక్కులపై ఏకపక్ష సమీక్ష – లెక్కలో లేమా ?

ఆంధ్రప్రదేశ్ జల హక్కులపై పునంసమీక్ష చేయడానికి కేంద్రం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. కట్టడానికి ఖర్చవుతుందని మూలనపడేసిన పోలవరం ప్రాజెక్టు భవిష్యత్ ఎవరైనా కడితే ఆ నీటిలోనూ వాటాలు పక్క రాష్ట్రాలకు ఇచ్చేలా ప్రతిపాదనలు చేయాలని కూడా అందులో కోరారు. అత్యంత దిగువ రాష్ట్రంగా ఉన్న ఏపీకి కేవలం వరదలు మాత్రమే వస్తున్నాయి. అవి లేకపోతే చుక్క నీరు అందడం లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏపీపై జాలి చూపాల్సిన వాళ్లు.. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం అసలు ఊపిరి తీస్తున్నారు. పాలకులు… ప్రజలు ఎలా పోతే మాకేంటి అన్నట్లుగా ఉన్నారు.

ఏపీని ఒక్క మాట కూడా అడగకుండానే నోటిఫికేషన్

బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యూనల్ నీటి హక్కులను తేల్చాలని కేంద్రం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఇందులో పెట్టిన అంశాలన్నీ ఏపీ, తెలంగాణకు చెందినవి. ఇది తెలంగాణ డిమాండ్. తెలంగాణ డిమాండ్ ను తీర్చాలనుకుంటే స్టేక్ హోల్డర్ అయిన ఏపీ అభిప్రాయం తీసుకోవాలా వద్దా.. ఏపీ అభిప్రాయం తీసుకుంటే తీసుకోకపోతే ఎంత అన్న దారుణమైన స్థితికి ఏపీకి వచ్చేసిందని నిరూపించేందకు… ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండానే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసేశారు. నిజంగానే ఏపీ ఏమీ చేయలేదు. ఎందుకంటే సీఎం జగన్ రెడ్డి పనితీరు అందరికీ తెలిసిందే.

అంతా అయిపోయాక… జగన్ రెడ్డి లేఖ డ్రామా

కేంద్ర కేబినెట్ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకుని నాలుగు రోజులు అవుతోంది. ఏపీ ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్క అధికారిక స్పంద లేదు. ప్రతిపక్ష నేతను జైల్లో పెట్టారు. జగన్ రెడ్డి కుట్రల్లో బిజీగా ఉన్నారు. కానీ ఏపీ ప్రజలకు.. రైతులు జరుగుతున్న అన్యాయంపై మాత్రం నోరు మెదపలేదు. చివరికి నోటిఫికేషన్ వచ్చాక.. ఇక ఏమీ చేయడానికి ఉండదని తెలిసిన తర్వాత… ప్రజలకు చెప్పుకోవడానికి ప్రధానికి రాశానంటూ జగన్ రెడ్డి ఓ లేఖ విడుదల చేయించుకున్నారు. అందులో తదుపరి చర్యలు వద్దని కోరారు. ఈలేఖ ప్రధానికి వెళ్తుందా.. నీలి, కూలి మీడియాల్లో జగన్ రెడ్డి వీరత్వాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడానికేనా అన్నది కొన్నాళ్ల తర్వాత ఎవరైనా సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా తెలుసుకుంటే తప్ప తెలియదు.

ఏపీకి చివరికి మిగిలేదేంటి ?

ఏపీ నుంచి పరిశ్రమల్ని తరిమేశారు. పొరుగు రాష్ట్రాలను అభివృద్ధి చేశారు. విభజన హక్కులు కాపాడుకోలేకపోయారు. కరెంట్ బకాయిలు తెచ్చుకోలేదు. ఉమ్మడి సంస్థల విభజన చేయలేకపోయారు. కనీసం నీటి హక్కుల్ని కాపాడలేకపోయారు. ఏపీని ఎడారి చేస్తాయంటూ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కాళేశ్వరం, పాలమూరు ప్రాజెక్టులపై జలదీక్షలు చేసి.. సీఎంగా ఉన్నప్పుడు వాటి ప్రారంభోత్సవాలకు వెళ్లి… ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వారు జగన్. చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత అని. .. ఇదంతా ఏపీ ప్రజలు చేసుకున్నదే.

