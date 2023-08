జాతీయ ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం ‘ఉప్పెన’

2021 సంవత్సరానికి గానూ ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా ‘ఉప్పెన’ ఎంపికైంది. వైష్ణవ్‌ తేజ్‌, కృతి శెట్టి జంటగా నటించిన ఈ చిత్రంతో బుచ్చిబాబు సానా దర్శకుడి పరిచయం అయ్యాడు. విజయ్​ సేతుపతి కీలక పాత్రలో నటించారు. విడదలకు ముందుకు దేవిశ్రీ అందించిన పాటలతో పాపులరైన ఈ చిత్రం విడుదల తర్వాత కంటెంట్ తో ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు జాతీయ అవార్డ్ కూడా అందుకుంది.

జాతీయ అవార్డులు అందుకున్న తెలుగు సినిమాల వివరాలు

జాతీయ ఉత్తమనటుడు : అల్లు అర్జున్

ప్రజాదరణ చిత్రం : ఆర్ఆర్ఆర్

సంగీత దర్శకుడు : దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ( పుష్ప )

ఉత్తమ స్టంట్‌ కొరియోగ్రాఫర్‌ : కింగ్ సాలమన్ ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’

ఉత్తమ డ్యాన్స్‌ కొరియోగ్రాఫర్‌: ప్రేమ్‌ రక్షిత్‌(ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ )

ఉత్తమ స్పెషల్‌ ఎఫెక్ట్‌ ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌: (శ్రీనివాస మోహన్‌)

ఉత్తమ గీత రచయిత చంద్రబోస్ (కొండపొలం)

నేపధ్య సంగీతం : కీరవాణి ( ఆర్ఆర్ఆర్ )

నేపధ్య గాయకుడు : కాల భైరవ ( ఆర్ఆర్ఆర్ – కొమరం భీముడో)

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.